Állati

Még éppen teleltek, amikor rájuk vágták a fát

Apostagról riasztották a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának Természetvédelmi Őrszolgálatát 2020. február 29-én, hogy denevéreket találtak egy balesetveszély miatt kivágott fában. A helyszínre érkező természetvédelmi őr átnézte a kivágott fát és a helyi lakosság segítségével összegyűjtött 41 rőt koraidenevért, amelyek még telelésüket végezték.



„A bolygatás és az enyhe idő miatt a denevérek elég aktívak voltak, ezért gyorsan dobozba raktuk őket. Többségük egy vastag, odvas ág belsejében kapaszkodott, őket ezzel együtt sikerült megmenteni” – számolt be Erdős Sarolta, természetvédelmi őrkerület-vezető.



Az állatokat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság egyik közeli mesterséges denevértornyában helyezték el, ahol tovább folytathatják a hamarosan véget érő telelésüket.



A kertészeti munkák során tél végén gyakran vágnak ki öreg, balesetveszélyessé vált fákat. Ilyenkor gondolni kell arra is, hogy az odvas fákban állatok lakhatnak. Ha ilyen esetben denevért vagy mókust találunk, mindenképpen szóljunk szakembernek.



Az apostagi önkormányzat gyors reagálásának köszönhetően a kalandot ez a kolóniai megúszta, a hatékony segítséget nyújtó helyieknek pedig ezúton is köszönik a segítséget!



Magyarországon minden denevérfaj, beleértve a rőt koraidenevért is, védett vagy fokozottan védett.