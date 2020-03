Ítélet

Szabadlábon távozhatott a bíróságról a 17 éves Csenge meggyilkolásával vádolt fiú

Mindössze négy évre ítélte első fokon a Miskolci Törvényszék azt a 22 éves fiatalembert, aki a vád szerint bedrogozva és ittasan agyonverte a 17 éves K. Csengét, majd egy vízelvezető aknába dobta, írja a Blikk.



A nyomozás közben kiderült, a lány még élt, amikor a vízbe került, a bírói ítéletből pedig az, hogy a hatóságoknak nem sikerült bizonyítaniuk, hogy B. Roland verte volna össze a lányt. Ő tagad, annyit ismert be, hogy találkozott a lánnyal, és hogy később, amikor ismét látta, már össze volt verve. Azt állította, hogy megijedt, hogy őt fogják gyanúsítani, és ezért dobta be az aknába.



A nyomozás során is mindössze annyit tudtak tényszerűen megállapítani a hatóságok, hogy a lányt B. dobta az aknába, ezért a bíró szerint B. Roland gondatlan emberölésben bűnös. A fiatalember – mivel már letartóztatásban leülte a büntetés idejét – a lap szerint szabadlábon távozhatott.



A meggyilkolt lány édesanyja a tárgyaláson kis híján összeesett, támogatásra volt szükség, hogy talpon maradhasson, de a lap szerint a folyosón elájult, ezért mentőt kellett kihívni.