Járvány

Koronavírus - Magyarország határozatlan időre felfüggeszti az illegális migránsok beengedését a tranzitzónába

Összefüggés van a koronavírus és az illegális migráció között - jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón. Közölte azt is, hogy Magyarország határozatlan időre felfüggeszti az illegális migránsok beengedését a tranzitzónába.



Bakondi György azt mondta: az illegális migránsok zöme Iránból, vagy Iránon keresztül érkezik. Kiemelte, hogy Irán a koronavírus-fertőzés egyik gócpontja, ott sok megbetegedés és haláleset is történt. Ezért Magyarország úgy döntött, hogy határozatlan időre felfüggeszti új emberek beengedését a tranzitzónába az ott lévő 321 ember és az ország védelme érdekében.



Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője elmondta: Magyarországon továbbra sincs olyan beteg, akinél igazolták volna az új koronavírust. Világszerte csaknem 87 ezer beteg van, de a felgyógyultak száma is egyre inkább emelkedik. Hangsúlyozta: a betegek csaknem 50 százaléka meggyógyult, a halottak aránya kevesebb mint 3 százalék.



Magyarországon 125 mintát vizsgáltak eddig és mindegyik esetben kizárták a koronavírus-fertőzést.



Hozzátette: továbbra is elérhetők a zöld számok és email-címük. Eddig 1433 hívás és 605 e-mail érkezett. Csak vasárnap 77 hívást és 17 e-mailt fogadtak.



Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor azt hangsúlyozta: a törvény teljes szigorával fognak lesújtani azokra, akik hasznot próbálnak húzni a koronavírus kockázatából.



Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője is szólt arról, hogy Irán a koronavírus-fertőzés egyik gócpontjának számít. Ezért a repülőtereken (Budapesten és Debrecenben) és a közúti határokon is szűrik az onnan érkezőket. A repülőtereken mostanáig összesen 4829, a közúti határokon 403 embert vizsgáltak - közölte.

Bakondi György a koronavírus és az illegális migráció közötti összefüggéssel kapcsolatban elsőként azt emelte ki, hogy a török politikai vezetés úgy döntött, megnyitják a határt Európa felé. Emlékeztetett, hogy a miniszterelnök erre reagálva összehívta a biztonsági kabinetet. Úgy döntöttek, további erők és eszközök átcsoportosításával megerősítik a határok védelmét.



A főtanácsadó elmondta: a pénteki adatok szerint 6700 tiltott határátlépési kísérlet történt az év első két hónapjában. Azóta ez a szám 7 ezer felett lehet. Több mint 6100-an a szerb, 465-en a román határszakaszon próbálkoztak. Összehasonlításként megjegyezte: a román szakaszon tavaly egész évben 490 tiltott határátlépési kísérlet volt. 82 embercsempész ellen indult büntetőeljárás.



Az érkezők zöme nem szír, hanem afgán, pakisztáni és iráni - hangsúlyozta.



Kiemelte: török kormányzati források mintegy 40 ezerre teszik azok számát, akik mostanáig elhagyták Törökországot. A migránsok utaztatása az Európai Unió felé szervezett, például buszokkal.



A görög szigetekre néhány százas csoportok érkeztek, és mintegy 10 ezren várnak arra, hogy a bejuthassanak a szigetekre - ismertette.



Bakondi György azt mondta: a török-görög-bolgár határnál 13 ezres csoportosulás tervezi, hogy erőszakosan átlépi a határt. Bulgária komoly erőket csoportosított át a török és görög határára is.



Megemlítette, hogy információik szerint Észak-Macedóniában nagy csoportokban vonulnak az autópályákon a migránsok.



A belbiztonsági főtanácsadó hangsúlyozta: a magyar embereknek, a schengeni térségnek, az Európai Unió tagállamainak azt üzeni a magyar kormány, hogy "megvédjük határainkat és belső biztonságunkat". Ez világos üzenet a migránsoknak is - tette hozzá, kiemelve: "bármit mondanak is a szervezők, erre nem vezet út".