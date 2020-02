Közzétette a Kormányinfó Plusz első videóját a kormányszóvivő

Kormány

Közzétette a Kormányinfó Plusz első videóját Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.



Az MTI-hez péntek délután eljuttatott tájékoztatás szerint elindult a Kormányinfó Plusz, amelyben lakossági kérdésekre válaszol a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra a közösségi médiában közzétett videójában a legtipikusabb lakossági kérdésekre válaszol. A kormányszóvivőt a többi között a családtámogatásról, a béremelésekről, a fiatalokról, a nemzeti konzultáció témáiról, a béremelésekről, a klímavédelmi akciótervről, és még a kötélmászásról is kérdezték.



A gyöngyöspatai romák ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy bár a kormánynak van határozott álláspontja - miszerint nem pénzzel, hanem oktatással kell kárpótolni a romákat -, a végső döntésekhez nagyon várják a magyar emberek véleményét a márciusban induló nemzeti konzultáción.



Szentkirályi Alexandra a fiatalokat érintően több kérdésre is válaszolt. Elmondta, a kormány meg akarja erősíteni a szakképzést, hogy a fiataloknak legyen versenyképes szakmájuk, el tudjanak helyezkedni. A szakképzés megerősítéséhez pedig kiemelten meg kell becsülni a szakképzésben dolgozó pedagógusokat - közölte, hozzátéve: "ezért döntés is van arról, hogy szakképzésben dolgozó pedagógusok bére júliustól átlagosan 30 százalékkal emelkedik".



A nemzeti alaptantervvel (Nat) kapcsolatban a kormányszóvivő azt mondta: ahogy például az Egyesült Államokban természetes a hazafias nevelés, úgy itt is az a nemzeti kormány számára, ezért a Nat vállaltan hazafias, gyermekközpontú és a 21. századnak megfelelő, korszerű tartalmat kapott, emellett csökken a diákok óraszáma is.



A Budapestre tervezett "szuperkórházzal" kapcsolatban azt mondta: a kormány elkötelezett abban, hogy megépüljön Európa legmodernebb kórháza; évek óta tart az előkészítés. "A budapestiek nagyon megérdemelnék és az elmúlt 100 év legnagyobb kórházfejlesztése lenne" - közölte, megjegyezve: "az új budapesti városvezetés miatt kérdésessé vált ennek a beruházásnak a megvalósítása". Kiemelte: személy szerint nagyon bízik abban, hogy a főváros nem hárít akadályt a kórház megépítése elé.



Volt olyan levélíró, aki arra volt kíváncsi, hogy a kormány hogyan segíti az egyszülős családokat. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a kormány számára minden gyermek egyformán fontos, és nagyon sok, mintegy 600 ezer gyermek él egyszülős családban a szülők válása vagy halála miatt.



A Kormányinfó Plusz folytatódik, továbbra is várják a kérdéseket, és a legnagyobb érdeklődésre számot tartókat egy következő videóban szintén megválaszolja a kormányszóvivő - áll a tájékoztatásban.