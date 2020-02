Járvány

Koronavírus - Operatív törzs: nincs szükség a tömegrendezvények korlátozására

Egyelőre nincs szükség arra, hogy a koronavírus miatt bármilyen sport-, kulturális és egyéb, nagyobb tömegeket vonzó rendezvény megtartását korlátozzák Magyarországon - mondta a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Láng-Bognár Kinga hangsúlyozta, hogy az operatív törzs nem rendelkezett iskolalátogatások szüneteltetéséről és településeket sem zárt le. Kiemelte, hogy Magyarországon továbbra sincs igazolt koronavírusos megbetegedés.



Az aktuális helyzetről elmondta, a 13 órai adatok szerint 82 171 ember fertőződött meg koronavírusban világszerte, közülük 5010-en Európában. A fertőzésbe világszerte 2801 ember halt bele, Európában 14-en. Világszerte több mint 33 ezren felépültek a betegségből, Európában 44-en.



Magyarországon 18 ember van kórházi karanténban. A repülőtereken 3366 embert ellenőriztek, közülük 284-et ma. Kínából közvetlenül vagy átszállással Magyarországra érkezők száma 1630 fő - tudatta.



A szóvivő beszámolt arról is, hogy a két zöldszámra nagyon sok hívás érkezett, és a koronavirus@bm.gov.hu emailcímre is folyamatosan érkeznek a levelek, és mindegyikre válaszoltak.



Láng-Bognár Kinga emlékeztetett, hogy a kormány döntése értelmében a patikákat el kell látni szájmaszkokkal.



A büntetés-végrehajtás által gyártott maszkok kiszállítását az Állami Egészségügyi Ellátó Központ folyamatosan végzi a gyógyszertárakba. Egyöntetű orvosi vélemények alapján egészséges embernek nem kell szájmaszkot hordania - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy a február 2-án a BVOP újranyitotta debreceni gyárat, a szájmaszkok gyártása azóta is folyamatos.