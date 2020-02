Állati

A vidra lett az év emlőse

A Magyarországon őshonos vidra nyerte el idén az év emlőse díjat, ami egyúttal a vizes élőhelyek védelmének fontosságára is ráirányítja a figyelmet. 2020.02.27 11:41 MTI

A nagyközönség a SEFAG Zrt. Lábodi Erdészete közelében lévő Petesmalmi Vidraparkban találkozhat a legkönnyebben az állatokkal - közölte a cég az MTI-vel.



Az összegzés felidézi, hogy a Vadonleső program 2014-ben választotta ki először az év emlősét. A kezdeményezés általános célja, hogy egy-egy ritka és kevésbé ismert vagy éppen népszerűsége ellenére is védelemre szoruló fajon keresztül ráirányítsa a nagyközönség figyelmét a természeti értékeinkre.



Az idén reflektorfénybe került vidra a menyétfélék családjába tartozik. Rokonaitól eltérően remekül alkalmazkodott a vízi életmódhoz: kitűnően úszik, köszönhetően karcsú és áramvonalas testalkatának, valamint a lábujjai között feszülő úszóhártyának. Ez a széles körben ismert és népszerű emlős Magyarországon szinte minden olyan élőhelyen előfordul, ahol alkalmas búvó- és szaporodó helyet talál magának. Jellemzően a vízpart közvetlen közelében, maga ásta kotorékokban, vízparti fák gyökerei között vagy nádasokban él. Táplálékát is a vízből nyeri: a kisebb halakat úszás közben kapja el, de zsákmányul ejt kagylókat, vízi rovarokat, lárvákat és rákokat egyaránt.



A somogyi állami erdőket gondozó SEFAG Zrt. Balatontól Dráváig húzódó területein, a számtalan kisebb-nagyobb tónak és a hathatós védelemnek köszönhetően jelentős vidrapopuláció található. Az állatok azonban többnyire éjszakai életet élnek, a nappalokat a vackukban pihenve töltik, ezért a kirándulók természetes élőhelyeiken ritkán találkozhatnak velük.



Aki közelebbről szeretne megismerkedni ezekkel a játékos állatokkal, az a Somogy Természetvédelmi Szervezet által működtetett Petesmalmi Vidraparkban találkozhat velük, ahol a bemutatóhely mellett az ország egyetlen vidramenhelye is működik. Az itt kialakított tanösvények és a tórendszer tökéletes helyszín a vizes élőhelyek megfigyelésére, a kiépített leshelyekről számos védett madarat láthatunk, akiknek kiváló élőhelyet biztosít a terület.