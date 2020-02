Jog

Kecskeméten folytatódik a Human Operator Zrt. ügyének tárgyalása

A Szegedi Ítélőtábla, elfogadva a Szegedi Törvényszék elfogultságra vonatkozó bejelentését, a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki a Human Operator Zrt. ügyének tárgyalására - tájékoztatta a bíróság csütörtökön az MTI-t.



A Czeglédy Csaba által vezetett céghez kapcsolódó ügyben tavaly februárban emeltek vádat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 21 ember ellen.



A vádirat szerint a 2011-től működő bűnszervezet célja a döntően diákmunkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég áfafizetési kötelezettségének csökkentése, valamint a diákmunkához kapcsolódó más közterhek, így a személyi jövedelemadó megfizetése alóli mentesülés volt. A Human Operator Zrt. két generál-alvállalkozó közbeiktatásával - amelyek teljesítési segédként nyolc iskolaszövetkezetet vontak be - munkaerőt közvetített Magyarországon működő cégeknek. A foglalkoztatottak után fizetendő adókat és közterheket a dolgozókat névleg alkalmazó szövetkezetek nem vagy csak részben vallották be, és elmulasztották befizetni. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.



Czeglédy Csaba, a DK európai parlamenti képviselőjelöltje volt, ezért mentelmi jog illette meg. A politikus mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság fenntartotta, ezért a bíróság május 9-én megszüntette az ellene indult büntetőeljárást. A főügyészség fellebbezése után azonban, a Szegedi Ítélőtábla döntése alapján a mentelmi jog megszűnését követően lefolytatható a Czeglédy Csaba elleni eljárás.



A Szegedi Törvényszék két tanácsa hét - a bűnösségét beismerő és az ügyészséggel egyezséget kötő - vádlott ügyében hozott jogerős döntést az előkészítő üléseken. A bíróság a vádlottakra másfél és három év három hónap közötti börtönbüntetéseket szabott ki, melyből hárman nem bocsáthatók feltételes szabadságra.



Januárban több, az ügyben eljáró bíró után a Szegedi Törvényszék valamennyi büntetőbírája elfogultságot jelentett be.