Járvány

Koronavírus - Újabb intézkedéseket vezetett be a Szegedi Tudományegyetem

A mintegy 30 ezres egyetemi közösség egészségének megóvása érdekében újabb intézkedéseket vezetett be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a koronavírus miatt - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény szerdán az MTI-t.



A döntés alapján nem rendelhető el kiküldetés a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett veszélyeztetett területekre, azokat pedig, akik pedig február 12. után érkeztek vissza onnan, haladéktalanul mentesíteni kell a munkavégzés alól - távolléti díj fizetése mellett - a hazaérkezésüket követő naptól 14 napra. A körlevélben arra is felhívják a figyelmet, hogy az érintett területekre történő utazásokat lehetőség szerint függesszék fel, az onnan érkező delegációk, meghívott személyek fogadását pedig halasszák el.



Az egyetemen tanuló 140 kínai hallgató január végi informálása után, február 26-án a teljes hallgatói közösség tájékoztatása is megtörtént. Az óralátogatás, az egyetemi közösségi terek és az épületek látogatása, valamint a személyes ügyintézés mellőzését kérik azoktól, akik az új koronavírussal érintett területen jártak az elmúlt két hétben, vagy ugyanezen időszakban olyan emberekkel találkoztak, akik a koronavírussal érintett területen jártak a találkozásukat megelőző két hétben, esetleg ilyen személlyel élnek közös háztartásban. Az indokolt távolmaradás esetén semmilyen hátrány nem éri a hallgatókat, a hiányzásokat rugalmasan kezelik.



Az SZTE-n a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ munkatársainak és az érintett szakmák képviselőinek bevonásával már január végén felállítottak egy operatív szakmai stábot, hogy az aktuális helyzetnek megfelelő intézkedéseket a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudják megtenni. A szakmai stáb tájékoztatása szerint Szegeden nincs koronavírussal fertőzött beteg, és nem is lehet, ugyanis az esetleges betegek elkülönítésére a budapesti Szent László Kórházat jelölte ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A Szegeden felmerülő gyanús eseteknél az érintett személyt elkülönítik, pozitív minta esetében pedig azonnal a Szent László Kórházba viszik.



Szegeden eddig nem azonosítottak koronavírussal fertőzött beteget - áll a közleményben.