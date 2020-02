Járvány

Mégsem koronavírusos a bécsi kórházban kezelt magyar nő

Csak felső légúti fertőzése van és szerda délután már bécsi otthonában lábadozott. 2020.02.26 17:19 ma.hu

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán sajtótájékoztatón azt közölte, hogy a bécsi kórházban kezelt magyar nő is koronavírussal fertrőződött, ám később kiderült, a teszt eredménye negatív lett. A 38 éves nőnek csak felső légúti fertőzése van és szerda délután már bécsi otthonában lábadozott - tudta meg az Index.



A nő február 10-én utazott haza Olaszországból, pár nappal később pedig elkezdett köhögni, ami sehogy se akart megszűnni. Azóta többször is járt orvosnál, kapott antibiotikumot, de napokon keresztül magas lázzal feküdt otthon. Múlt pénteken és hétfőn is hazaküldte az orvos, hiába mondta neki, hogy nincs jól. Kedd reggel aztán megelégelve ezt, felhívta a központi számot, és elmondta a tüneteket, ezután küldtek érte mentőt. A kórházban vért és kétszer nyálkahártya mintát vettek tőle, valamint naponta háromszor mérték a lázát.