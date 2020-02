Járvány

Koronavírus - Jól vannak a budapesti kórházi karanténban lévők

Minden magyar jól van, akit koronavírus-gyanúval karanténban tartanak a Dél-pesti Centrumkórházban - mondta el az intézmény osztályvezető főorvosa szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Szlávik János infektológus közölte, mind a tizennyolcan, akiket megfigyelés alatt tartanak, tünet- és panaszmentesek, a laboratóriumi vizsgálat mindegyiküknél negatív lett, azonban a karantént fenntartják.



A holland felségjelzésű, korábban Kambodzsa partjainál kikötő szállodahajóról hazatért három magyar ezen a héten pénteken, illetve szombaton hagyhatja el a kórházat.



Az olaszországi kirándulásról hazaérkezett 11 lány, két kísérőjük és a két buszsofőr még 11 napig lesz karanténban.



A főorvos elmondta, a kamionsofőr, aki korábban azon az olasz területen járt, amelyet később lezártak, nincs karanténban, "orvosi kezelés alatt áll".



Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, azt a helyzetet is tudják kezelni, ha esetleg megugrana azok száma, akiknek megfigyelése kórházi karantént igényel; több embert is el tudnak helyezni az erre kijelölt helyeken.



Kitért arra, hogy meg kell különböztetni a gyanús, a valószínűsített és az igazolt eseteket. Minden egyes esetet külön vizsgálnak - emelte ki -, gyanúsnak azt tekintik, akinek a láza 38 fok feletti, 14 napon belül olyan területen járt, ahol a vírus közösségi terjedése adott volt, illetve olyan súlyos tüneteket mutat, ami már kórházi kezelést igényel.



Jelenleg Kínára érvényes az, hogy országos járvánnyá minősítették az új koronavírus terjedését, helyi és alacsony szintű terjedésű Szingapúrban, Hongkongban, Japánban, Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban - ismertette.



Közölte, a betegséggel kapcsolatos járványügyi eljárásrendet aktualizálták. Kiemelte, a háziorvosok megkapták a megfelelő tájékoztatást és hozzájuk is eljuttatták az aktualizált dokumentumot.



A tisztifőorvos megismételte, egészséges embernél a szájmaszk viselése felesleges, mert nem véd a vírustól. Elmondta továbbá, hogy aki járványos területen járt és betegnek érzi magát, inkább hívja fel háziorvosát, és lehetőség szerint ne menjen el a rendelőbe.



Szlávik János beszámolt arról is: eddig összesen néhány tucat ember kereste fel a Dél-pesti Centrumkórházat, mert magukon a betegség jeleit észlelték. Minden esetet megvizsgálnak, de eddig senkit nem kellett kórházban tartani - mondta.