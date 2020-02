Járvány

Koronavírus - Kivonta a forgalomból és fertőtlenítette a Wizz Air azt a repülőgépet, amelyiken egy fertőzött utazott

Kivonta a forgalomból és fertőtlenítette a Wizz Air azt a repülőgépét, amelyen korábban egy koronavírussal fertőzött ember utazott a Bologna-Craiova közötti járaton - közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel.



A közleményben Wizz Air megerősítette, hogy folyamatos egyeztetést folytat az érintett hatóságokkal azokról a következő időszakban szükséges intézkedésekről, amelyek szavatolhatják a koronavírussal fertőzött utassal együtt utazó személyzet és utastársak egészségét.



"A járatot teljesítő repülőgépet azonnali hatállyal kivontuk a közlekedésből, és a vonatkozó szabályoknak megfelelően fertőtlenítjük, mielőtt újra forgalomba állítjuk. A Wizz Air W6 3762, Bolognából Craiovába közlekedő járatához másik repülőgépet biztosítottunk a flottánkból, és a járat indulását egyúttal február 26-ára halasztottuk" - írták.



Hozzátették, bár a kialakult helyzet a Wizz Air befolyásán kívül esik, a légitársaság elnézést kér az okozott kellemetlenségért. "Utasaink és személyzetünk biztonsága továbbra is a legfontosabb számunkra, és a WIZZ minden szükséges lépést megtesz, hogy megőrizze azt" - hangsúlyozták.



A légitársaság kedden azt írta, a hatóságok értesítették a Wizz Airt, hogy koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak a légitársaság W6 3762 számú, február 18-án Bolognából Craiovába, valamint W6 3761 számú, február 22-én Craiovából Bolognába közlekedő járatának egyik utasánál.



A légitársaság karbantartó és földi kiszolgáló személyzete világos irányelvek mentén, jól szabályozott folyamatokat követve, a hatóságok előírásainak megfelelően kezeli ezt, és a hasonló eseteket - tették hozzá.



A Budapest Airport korábban közölte, hogy a ferihegyi reptéren százmillió forintos nagyságrendű felszereléssel és eszközzel rendelkezik, amellyel képes ellátni a rá vonatkozó előírásokat, és támogatni tudja a hatóságok munkáját. A repülőtér üzemeltetőnek jelentős készlet áll rendelkezésére a szükséges védőfelszerelésekből (védőruhák, kesztyűk, maszkok, cipővédők) és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, eszközökből, továbbá biztosítani tudja a megfelelő elkülönítő helyiségeket is - tette hozzá. Hozzátették, gyanú esetén az erre felkészült egészségügyi intézménybe szállítják az érintett utast, a repülőtér kényszerhelyzeti készültség szolgálata pedig fertőtleníti a légijárművet és helyiségeket.



A Budapest Airport a repülőtér teljes területén szórólapokkal, valamint információs táblák segítségével tájékoztatja az utasokat a legfontosabb higiénés szabályokról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat



A Budapest Airport folyamatos kapcsolatot tart fenn a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának repülőtéri népegészségügyi kirendeltségével, hogy elrendelés esetén a rendkívüli óvintézkedéseket haladéktalanul be tudja vezetni a repülőtéren.