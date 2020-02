Járvány

Virológus: a koronavírus valószínűleg már Magyarországon van

Bár Kínában már csökkenőben van a fertőzöttek száma, a "másodlagos gócokban", mint több európai országban vagy Iránban még csak most kezdődött a járvány felfutása. 2020.02.26 09:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus valószínűleg már Magyarországon van; továbbra is indokolt az óvatosság, miközben el kell kerülni a pánikot - mondta Rusvai Miklós virológus, az Állatorvostudományi Egyetem oktatója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakember kifejtette, bár Kínában már csökkenőben van a fertőzöttek száma, a "másodlagos gócokban", mint több európai országban vagy Iránban még csak most kezdődött a járvány felfutása.



Az óvatosságot érintően azt mondta, ha valamelyik észak-olasz városba lenne lefoglalt útja, valószínűleg lemondaná, de nem azért, mert tart a betegségtől, hanem mert nem akar karanténba kerülni.



Közölte: világjárványról akkor beszélünk, ha bizonyos számú ország érintett egy adott betegségben. Ugyanakkor ez csak játék a szavakkal, hiszen a vírus sem veszélyesebb, sem veszélytelenebb nem lesz, ha a világjárvány kritériumai teljesülnek - mutatott rá.



Rusvai Miklós kitért arra is, hogy egyelőre a mortalitási adat a koronavírus esetében magasabb, mint az influenzánál. Előbbinél 2 százalék feletti, de pontos adat még nincs, utóbbinál 1 százalék alatti. Hozzátette, a magas mortalitási adat jellemző azokra a kórokozókra, amelyek frissen kerültek át állatról emberre.



A koronavírus - a fizikai ellenálló képességét tekintve - nagyjából az influenzához hasonlít. Egy úgynevezett burkos vírusról van szó, ami a nyirkos, hűvös időt szereti, érzékeny a "beszáradásra" és az UV-re. Ezért a szakemberek abban reménykednek, hogy az egyre melegedő időjárás miatt alábbhagy majd a vírus terjedése - mondta el Rusvai Miklós.