Jog

Megállapította a bíróság egy hódmezővásárhelyi képviselő méltatlanságát

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem jogerős ítéletében megállapította, hogy egy hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselő méltatlan a tisztségére. 2020.02.25 09:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A közlemény szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint felperes a hódmezővásárhelyi közgyűlés, mint alperes határozatának megváltoztatását, és az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását kérte a bíróságtól.



A kormányhivatal másodlagosan annak megállapítását kérte, hogy a képviselő méltatlan a tisztségére, mert nem hozta a közgyűlés tudomására az összeférhetetlenségi ok fennállását a törvényben megállapított határidő alatt.



A képviselő egy internetes rádiót működtető cég ügyvezetője, így a jogszabályok alapján médiatartalom-szolgáltatónak minősül. A tavaly október 13-án megválasztott képviselő a rádió működtetését október 31-én 22 órájától átmenetileg felfüggesztette.



A bíróság döntésével a kormányhivatal elsődleges kereseti kérelmét elutasította, mert arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a képviselő azzal, hogy az internetes rádió működtetését átmenetileg felfüggesztette, eleget tett az összeférhetetlenség megszüntetését előíró kötelezettségének. A törvényszék azonban megállapította, hogy az önkormányzati képviselő méltatlan a tisztségére, mert nem jelentette be a képviselő-testületnek a vele szemben fennállt összeférhetetlenségi okot a törvényben előírt háromnapos határidőn belül.



A bíróság ítélete nem jogerős, az ellen az érdekeltek fellebbezést jelenthetnek be - áll a közleményben.



Krupiczer Ferenc önkormányzati képviselővel szemben Cseri Tamás, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője kérte a közgyűléstől a politikus összeférhetetlenségének megállapítását. A képviselő-testület - a kormányhivatal által megtámadott - határozata alapján nem áll fenn az összeférhetetlenség.