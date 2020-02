Járvány

Volt tisztifőorvos: már lehetnek koronavírusos betegek Magyarországon

'Lehetnek már itthon is betegek, vírushordozók, csak még nem került kórházba olyan súlyos beteg, akinél azonosították volna a betegséget.' 2020.02.25 09:19 ma.hu

A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták a koronavírust, amivel ő az első magyar fertőzött. Itthon még nem tudni fertőzöttről, azonban a volt tisztifőorvos szerint lehetetlen meggátolni, hogy ideérjen.



"Lehetetlen meggátolni, hogy Magyarországot is elérje a koronavírus, ez bármikor ideérhet, feltéve egyáltalán, hogy még nincs itt" - mondta a hvg.hu-nak Falus Ferenc, volt országos tiszti főorvos. "Lehetnek már itthon is betegek, vírushordozók, csak még nem került kórházba olyan súlyos beteg, akinél azonosították volna a betegséget."



Azt mondja, semmi baj nincs abból, ha regisztrálnak egy beteget Magyarországon, főleg, ha behurcolt esetről van szó. "Baj akkor van, ha már nem lehet követni, hogy ki a fertőzés forrása, és ő másokat is megbetegít, illetve ha egyszerre van beteg Kelet- és Nyugat-Magyarországon" - mondja Falus.



A volt tisztifőorvos azt mondja, annak, aki az érintett környéken járt, figyeljen oda a megfázásos tünetekre, ha valaki lázas vagy szárazköhögése van, hívja fel a háziorvosát, aki tájékoztatja a további teendőkről.



Fontos hangsúlyozni azt is, hiába köhög és lázas, még nem biztos, hogy koronavírusa van. "Nincs jelenleg olyan információ, ami alapján biztosan lehet tudni, hogy nem egy nátháról vagy influenzáról van szó, hanem speciális fertőzésről."