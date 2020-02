Járvány

Koronavírussal fertőződött meg egy magyar

Koronavírussal fertőződött meg egy magyar Japánban - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.



Menczer Tamás sajtótájékoztatóján közölte: a japán hatóságok tájékoztatása szerint pozitív lett a Japán mellett karanténba helyezett hajón dolgozó egyik magyar állampolgár koronavírus tesztje.



A Diamond Princess óceánjárót február 5-én vesztegzár alá vonták Jokohamánál. Ezt február 19-én feloldották, és az emberek többsége február 22-éig elhagyta a hajót, de a személyzet jelentős része ott maradt. Köztük volt három magyar: egy zenész testvérpár és egy felszolgáló - tette hozzá.



Elmondta: egyikük koronavírustesztje pozitív lett. Őt elkülönítették, két-három napon belül átszállítják egy kórházba vagy egy megfigyelőközpontba.



A fertőzött magyar tünetmentes; nem lázas, nem köhög és azt mondja, hogy jól van. A tokiói magyar nagykövetség folyamatos kapcsolatot tart vele - fűzte hozzá.



A továbbiakban arról szólt, hogy Olaszország öt tartományában regisztráltak fertőzötteket. Ezek Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemont és Lazio, ám a fertőzés gócpontja Lombardiában és Venetóban található.



Azt kérik minden magyar állampolgártól, hogy csak valóban halaszthatatlan esetben utazzon a fertőzés gócpontjának számító két tartományba - mondta Menczer Tamás, hozzátéve, ugyanakkor minden olaszországi utazást "tegyenek alapos megfontolás tárgyává".



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a milánói és a római magyar külképviseleteken létrehozott segélyvonalat csak baj esetén tárcsázzák.



Segélyhívás egyelőre egyik számra sem érkezett, viszont sok az olyan hívás, amely feleslegesen terheli a vonalat - magyarázta.



A fertőzési gócoknak számító településeket - folytatta - vesztegzárat rendeltek el az olasz hatóságok, ám a külügyi szolgálat információi szerint egyetlen magyar sem tartózkodik a lezárt területeken.



Hangsúlyozta, hogy a fertőzés gócának számító régiókban szünetelnek a nyilvános rendezvények, az oktatás, a kereskedelmi tevékenység és áll a tömegközlekedés. Este 6 után zárva tartanak a szórakozóhelyek és ugyancsak zárva van például a milánói Scala és a milánói dóm is - sorolta az államtitkár.



Azt is közölte, hogy Kínában 171, az öt legfertőzöttebb kínai tartományban 20 magyar tartózkodik.



Valamennyien jól vannak - mondta Menczer Tamás.