Féltékenység

Megütötte, majd a fagyos Dunába lökte jegyesét a 15 éves fiú

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt a jegyesét többször bántalmazó fiatalkorú ellen, aki a vád szerint a Dunába is belelökte a lányt.



A vádirat szerint a vádlott, a cselekmény idején 15 éves fiú, jegyben járt egy lánnyal, a sértettel. A viszonyuk megromlott, a fiú a lányt többször bántalmazta, majd 2018. március 3-án, a IX. kerületben, a Duna ráckevei-soroksári ágának partjára hívta sétálni. A pár a fiú féltékenysége miatt összeveszett, a vádlott megütötte, majd több, mint 4 méter magasról a fagyos folyóba lökte a sértettet. A lány kimászott, a fiú azonban ezután is bántalmazta, amely következtében a lány közvetlen életveszélyes állapotba került.



A Fővárosi Főügyészség a fiatalkorúval szemben emberölés bűntettének kísérlete, folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés, illetve annak kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszék, mint a fiatalkorúak bírósága előtt. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság ítélje a vádlottat letöltendő börtönbüntetésére.



A terhelt jelen ügyben, ügyészi indítvány alapján letartóztatásba került, majd később – az ügyészi indítványtól eltérően – a bíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el.



A vádlott 2019. augusztus 8-án a bűnügyi felügyeletből megszökött, levágta magáról a nyomkövető eszközt, és a megalapozott gyanú szerint az újabb barátnőjét és annak édesanyját késsel bántalmazta. Emiatt a fiatalkorú ellen újabb eljárás indult, amelyben ügyészi indítványra letartóztatták, jelenleg is a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt áll.