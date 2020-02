Emberölés

Tizennyolc évet kapott a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nő

Első fokon, nem jogerősen tizennyolc év fegyházra ítélték azt a sárkeresztúri nőt, aki három éven belül két újszülöttjét is megfojtotta - közölte a Székesfehérvár Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a vádlott a bűncselekmények elkövetését beismerte, a tárgyaláshoz való jogáról lemondott, így a bíróság az új büntetőeljárási törvény értelmében előkészítő ülésen hozott ítéletet.



A nőt több emberen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt ítélték el. Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.



A vádlott a másodfokú eljárás befejezéséig letartóztatásban marad - közölték.



A vád szerint a nő 2016 szeptemberében várandós lett a barátjától, akinek később azt mondta, hogy spontán elvetélt. A vádlott 2017 májusában barátja üresen maradt házában megszülte életképes leánygyermekét, majd megfojtotta és a holttestet a ház előtti szeméttárolóba dobta.



A vádlott 2018 nyarán ismét várandós lett az akkori barátjától, de ezt előtte és a környezete előtt is eltitkolta, terhesgondozáson nem vett részt, orvosi ellátásban nem részesült. 2019 márciusában barátja nevelőapjának ingatlanán, egy melléképületben ismét életképes leánygyermeket szült, akit szintén megfojtott, majd a holttestet a melléképületben hagyta.