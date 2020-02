Oktatás

OH: minden szülő megismerheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatának eredményét

A pedagógiai szakszolgálatok működését, így a tankötelezettséggel kapcsolatos szakértői vizsgálatok lefolytatását és a bizottságok munkáját is jogszabály határozza meg. 2020.02.18 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is zavartalanul zajlik a tankötelezettség alóli felmentési kérelmek elbírálása, és a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben minden szülő megismerheti a saját gyermekéről készült szakértői véleményt - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.



Közleményükben rámutattak: a pedagógiai szakszolgálatok működését, így a tankötelezettséggel kapcsolatos szakértői vizsgálatok lefolytatását és a bizottságok munkáját is jogszabály határozza meg. Az Oktatási Hivatalnak ezen túlmenően nincsen utasítási jogköre a szakszolgálatokra vonatkozóan, sem titoktartásra, sem más eljárásra. A szülők zavartalan tájékoztatása érdekében ugyanakkor az OH elnöke február 14-én levélben ismételten kérte a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságait, hogy vizsgálati eredményeiket közöljék az érintett szülőkkel.



Korábban az MSZP azt közölte: az oktatási jogok és az alapvető jogok biztosához fordulnak, mert úgy tudják, a szülőket nem tájékoztathatják gyermekük iskolaérettségi vizsgálatának részleteiről.



Az ellenzéki párt közleménye szerint az Oktatási Hivatal az általa felügyelt szakértői bizottságoknak titoktartási kötelezettséget írt elő, így a szülőket nem tájékoztathatják azokról a bizottsági döntést megalapozó tényekről, amelyek a gyermek beiskolázásával kapcsolatos kérelem elutasítását indokolták.