Erőszak

Rövid határidőn belül döntést hoz a Kúria a volt barátnőjét lúggal leöntő orvos ügyében

2020.02.18 14:21 MTI

A Kúria Büntető Kollégiuma alaposan tanulmányozza a volt barátnőjét lúggal leöntő orvos büntetőügyével kapcsolatos, az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján kedden közzétett határozatot, és az abban foglaltaknak megfelelően rövid határidőn belül dönt a szükséges lépésekről - közölte a Kúria az MTI kérdésére.



Az Ab kedden kiadott közleménye szerint újra a Kúria elé kerül a büntetőügy, mert alaptörvény-ellenes a büntetőeljárási törvény (be.) egyik átmeneti rendelkezése, ezért azt a testület megsemmisítette. A bírósági eljárás alatt megváltozott szabályok kizárták az indítványozó által már benyújtott, az előző be. által megengedett másodfellebbezés, a másodfokú döntés elleni rendes jogorvoslat elbírálását ebben a konkrét ügyben - állapították meg.



Az Ab szerint alaptörvény-ellenes az új be. átmeneti rendelkezése, amely lehetővé teszi a korábban még jogszerűen előterjesztett fellebbezés elbírálásának részbeni mellőzését, és emiatt elrendelte a jogerős döntéssel lezárt eljárás felülvizsgálatát. Mindez azonban nem értelmezhető a bírói döntések érdemi részére, az indítványozó bűnösségére vonatkozó állásfoglalásként, nem következik belőle, hogy a kiszabott büntetést csökkenteni vagy akár mellőzni kellene - emelték ki.