Bűnügy

Saját lányát bocsátotta áruba egy kiskunhalasi férfi, 5-10 ezer forintot kért ismerősétől alkalmanként

Emberkereskedelemmel és kábítószer-birtoklással vádol a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy 40 éves kiskunhalasi férfit, aki a vádirat szerint 2016 novemberétől 2017 júniusáig heti rendszerességgel árulta lánya testét - írja közleményében a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.



A férfi a 2003-ban született lányt 50 éves férfi ismerősének adta oda "szexuális cselekmények elvégzése érdekében”. Ezért a férfi alkalmanként 5-15 ezer forintot kapott ismerősétől. Az akkor 13 éves lány időnként tiltakozott a kényszerítés ellen, amikor pedig ez az apához visszajutott, felpofozta a lányát. A férfi 2018 januárjában kábítószert is fogyasztott.



Az ügyben első fokon a Kecskeméti Törvényszék jár el, mely a letartóztatást fenntartotta. A férfi fellebbezett a szabadlábra helyezése érdekében, ám a Szegedi Ítélőtábla továbbra is fenntartja a kényszerintézkedést, különösen, hogy a férfi telefonon megpróbálta rávenni gyerekét arra, hogy vonja vissza a terhelő vallomást. A férfi 5 évtől 22 évig tartó szabadságvesztést is kaphat.