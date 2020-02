Oktatás

Titoktartási kötelezettséget vezettek be az iskolaérettségi vizsgálatoknál

Titoktartási kötelezettség terheli a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságainak azokat a tagjait, akik az Oktatási Hivatal (OH) felkérésére végzik el az idén szeptemberig tanköteles korba lépő gyerekek iskolaérettségi vizsgálatát - írja a Népszava. Tájékoztatást csak az ügyben eljáró hatóságok és a törvényben meghatározott szerv részére adhatnak. Így még a szülők sem kaphatnak írásos tájékoztatást a gyerekük iskolaérettségi vizsgálatának eredményéről.



Mindez azért is lehet problémás, mert a döntés ellen bíróságon fellebbezhetnek a szülők, de így nem tudhatnak meg minden részletet, hogy pontosan mi ellen fellebbeznek.



A lapot az Oktatási Hivatal arról tájékoztatta, hogy 10 731 iskolahalasztási kérelem érkezett hozzájuk.



A szülők január 31-éig kérelmezhették, hogy az idén augusztus 31-éig hatodik évüket betöltő gyereküknek ne most ősszel kelljen elkezdeniük az iskolát. Az Oktatási Hivatal három döntést hozhat: elfogadja a szülő érvelését, elutasítja, vagy "függő hatályú határozatot" hoz. Utóbbi azt jelenti, hogy az illetékes pedagógiai szakszolgálatot kérik fel a gyerek vizsgálatára, majd az onnan beérkező vélemény alapján hozzák meg a végleges döntést.