A kormány azt szeretné, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést

A kormány azt szeretné elérni, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni megoldások helyett - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a MÁV digitális jegyértékesítéséről tartott budapesti sajtótájékoztatóján.



Kiemelte, az utasbarát közlekedési lehetőségek kialakításához hozzátartozik az is, hogy az utasok minél egyszerűbben és gyorsabban juthassanak hozzá a szolgáltatásokhoz.



Hozzátette, ami a XXI. században nincs digitalizálva, amihez nincs megfelelő applikáció, az már szinte nem is létezik, ezért fontos, hogy a vonatjegyek, a bérletek mobilalkalmazáson keresztül is megvásárolhatók legyenek.



A vasúttársaság adatai szerint a mobilalkalmazással vásárolt jegyek száma az elmúlt egy évben négyszeresére nőtt, 2018-ban 880 ezer, 2019-ben már 4,6 millió vasúti jegyet adtak el ezen az értékesítési csatornán keresztül, a regisztrált felhasználók száma közelíti a 285 ezret. 2018-ban a vasúti jegyek 0,6 százalékát vásárolták meg az utasok applikáción keresztül, ez 2020 januárjában már 11 százalékot tett ki - ismertette az államtitkár.



Schanda Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy a mobilalkalmazással a menetjegyeket nemcsak kényelmesebben lehet megvenni, hanem kedvezmény is társul hozzá, ezáltal olcsóbban lehet utazni.



Hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan fejleszti a közösségi közlekedés infrastruktúráját és a szolgáltatásokat. Példaként említette, hogy forgalomba állt a MÁV első, saját gyártású, belföldi forgalomra szánt másodosztályú InterCity (IC+) kocsija, hamarosan pedig emeletes vonatokon is közlekedhetnek az utasok.



Az elmúlt tíz évben Magyarországon több mint 1300 milliárd forintból valósultak meg vasúti fejlesztések, 2016 és 2024 között mintegy 1800 milliárd forint jut vasúti beruházásokra - mondta.

Schanda Tamás jelezte, az utasok kényelmét szolgáló további fejlesztésekre is vannak tervek. Az utasok igényeihez igazodó egységes nyitvatartási rend lesz a legnagyobb budapesti állomásokon, először a Keleti pályaudvaron, később további állomásokon is korszerű megjelenésű, komfortos utascentrumokat alakít ki a vasúttársaság. A MÁV-nál 400 új jegyautomatát telepítenek, ezek közül 275-nél készpénzzel és bankkártyával, 100-nál pedig bankkártyával lehet majd fizetni.



Kerékgyártó József, a MÁV-Start vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy újabb funkció válik elérhetővé február 15-től a MÁV alkalmazásban, a MÁV-Start vonalaira érvényes bérleteket immár az iOS operációs rendszert használók is megvásárolhatják.



A MÁV applikáció nemcsak a jegyértékesítésben, hanem az utastájékoztatásban is fontos szerepet tölt be, például az ott lévő térképen követhető a vonatok közlekedése, így az utas láthatja a késéseket, és tervezheti a csatlakozást - tette hozzá.



Kerékgyártó József elmondta, hogy a MÁV Startnál hamarosan nemzetközi menetjegyváltásra is lehetőség lesz elektronikus úton, elsőként a Budapest-Bécs vonalon számíthatnak az utasok erre, várhatóan 2020 második negyedévében.



Szeretnék elérni, hogy a jegyértékesítésben az elektronikus csatorna 2021 közepén 60 százalékot képviseljen - jelentette ki a MÁV-Star vezérigazgatója.