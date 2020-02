Közlekedés

825 forintot adott vissza a MÁV automatája - ötösökben

A Pesten Hallottam privát Facebook-csoport egyik tagja osztotta meg a minap rövid, ám annál nehezebb történetét. B.B. az egyik MÁV-automatában vett jegyet, amikor a 825 forintnyi visszajáróját 5 forintosokban kapta. Ez 165 darab érmét jelent, súlyra pedig közel 70 dekát. Az MNB oldala szerint ugyanis egy 5 Ft-os érme tömege 4,2 gramm, így összesen 693 grammnyi érmét tett zsebre az utas. A héten tomboló szeles időjárás során ez még akár szerencse is volt...



Több kommentelő is hasonló esetről számolt be, volt, aki közel 2000 forintot kapott vissza így. Állítólag jól mutat epoxy-gyantába keverve, ugyanis remek padló burkolatot lehet belőle készíteni.



De ne felejtsük, a pénz az pénz...