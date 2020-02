Ítélet

Pénzbüntetésre ítélte első fokon a Betyársereg öt tagját az Egri Járásbíróság

A közösség tagja elleni erőszak és a csoportosan elkövetett magánlaksértés bűntette alól bizonyítottság hiányában felmentette, ugyanakkor zaklatás miatt több száz ezer forintos pénzbüntetésre ítélte szerdán a Betyársereg öt tagját az Egri Járásbíróság.



Az elsőfokú, nem jogerős határozat az elsőrendű vádlottat zaklatás vétsége miatt 525 ezer, a harmadrendűt 600 ezer, míg a negyed- és ötödrendű vádlottat 375-375 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. A másodrendű vádlottat a zaklatás mellett közúti veszélyeztetés miatt is elmarasztalta és 800 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta a bíróság. A hatodrendű vádlottat, aki szintén a Betyársereg tagja, felmentették.



A vádlottak 2015 januárjában láttak egy internetes oldalon megjelent írást, amely szerint egy család tagjai lopják a fát és rabszolgaként tartják munkásaikat. A cikkben konkrétan meg nem nevezett embereket a környéken lakók egyértelműen az egyik roma családdal azonosították.



Az elsőrendű vádlott néhány hét múlva kibérelte Szúcson az érintett család otthonához közeli házat, ahol többször megjelentek a társai is. A rendszerint a Betyársereg jelképeit ábrázoló ruházatot viselő férfiak 2015 februárjától 2015 júniusáig a településen tartózkodtak, járműveikből a sértetteket és házukat többször beleegyezésük nélkül fotózták, videózták, valamint szidalmazták, fenyegették, és arra is felszólították őket, hogy költözzenek el.



A vádlottak cselekményei a családban olyan mértékű félelmet keltettek, hogy 2016 februárjában végül gyermekeikkel együtt elköltöztek a településről.



Az ítélet egyik vádlott esetében sem emelkedett jogerőre, az ellen az ügyész, valamint a vádlottak és a védők is fellebbezést nyújtottak be.



Az ügyben másodfokon az Egri Törvényszék jár el.