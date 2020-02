Erősödés

Közbeszerzési Hatóság: nőtt a hazai közbeszerzések értéke tavaly

A Közbeszerzési Hatóság elnöke, Rigó Csaba Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy csökkent az egy ajánlatos közbeszerzési eljárások száma, illetve aránya 2015 óta. 2020.02.12 17:10 MTI

Az ajánlatkérők 9837 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le tavaly, az eljárások szerződés szerinti összértéke 3430 milliárd forint volt, 4,1 százalékkal több az előző évinél - mondta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a szervezet évértékelő sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.



Az adatokat ismertetve kiemelte, hogy rekordot döntött a magyar kis- és középvállalkozások térnyerése a közbeszerzési piacon.



A hazai kkv-k 8559 eljárást nyertek el tavaly, összesen 2016 milliárd forint értékben, tehát minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 87-et, illetve minden közbeszerzésben elköltött 100 forintból 59 forintot vittek el - jelezte a hatóság elnöke.



Hangsúlyozta, hogy tovább erősödött az átláthatóság, a versenyt korlátozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma hat éve folyamatosan csökken. Tavaly 274 ilyen eljárást folytattak le, ez a hat évvel ezelőtti érték tizenharmada.



Tavaly összesen 12 155 közbeszerzési eljárás indult Magyarországon, ezek közül 2318 végződött eredménytelenül - mondta el Rigó Csaba Balázs.



Az eredményes közbeszerzési eljárásokban az építési beruházások az összes eljárás 48,7 százalékát, értékben pedig 56,7 százalékát tették ki. Az árubeszerzések 31,3 százalékot, értékben 27,2 százalékot jelentettek, a szolgáltatások 20, érték szerint pedig 16,1 százalékot.



A Közbeszerzési Hatóság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy csökkent az egy ajánlatos közbeszerzési eljárások száma, illetve aránya 2015 óta.



Rigó Csaba Balázs az adatok ismertetésekor kitért arra, hogy Brüsszelben a nagy értékű beszerzések alapján számolnak tagállami statisztikát. "Magyarország esetében ez az összes eljárás 26 százalékát jelenti, a Közbeszerzési Hatóság ugyanakkor a fennmaradó 74 százalékot is elemzi, hiszen abban ugyanúgy benne van a magyar emberek teljesítménye is és csak így kaphatunk teljesen pontos képet hazánk közbeszerzéseiről."

Kovács László, a Közbeszerzési Hatóság főtitkára hangsúlyozta, hogy a közbeszerzési hirdetmények ellenőrzésével a hatóság jelentősen hozzájárul az eljárások jogszerűségéhez.



A tervekről szólva elmondta, hogy a jövőben is nagy hangsúlyt fektetnek a közbeszerzési eljárások előkészítésének ellenőrzésére, mert a tapasztalatok szerint a legtöbb eljárási hiba, valamint szabálytalan szerződésmódosítás a hibás előkészítésre vezethető vissza.



A jogsértések megelőzése és az eljárások szabályos lefolytatása érdekében rendszeres képzéseket szervez a hatóság a közbeszerzésekkel foglalkozó szakembereknek - tette hozzá Kovács László.



Tavaly 570 jogorvoslati eljárás indult és összesen 673 millió forint bírságot szabott ki a Közbeszerzési Hatóság keretében, de attól függetlenül működő Közbeszerzési Döntőbizottság - mondta Puskás Sándor, a szervezet elnöke.



Az eljárások száma több mint 30 százalékkal nőtt 2019-ben az előző évhez képest, a kiszabott bírság összege csökkent a 2018-as 702 millió forinthoz viszonyítva.



Kisebb szabálytalanságok esetén méltányos, súlyos jogsértés esetén magasabb a bírság, a Közbeszerzési Döntőbizottság ezzel is a szabálykövetés erősítésére törekszik - fejtette ki.



Puskás Sándor jelezte azt is, hogy a döntőbizottság pernyertességi aránya folyamatosan nő, tavaly a szervezet a döntései ellen indított bírósági felülvizsgálatok 92 százalékát megnyerte.