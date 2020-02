Fejlesztés

Újabb utasbiztonsági ellenőrző pontokat nyit a Budapest Airport

Újabb utasbiztonsági ellenőrző pontokat nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője a ferihegyi repülőtéren, hogy a nyári időszakban is 15 perc alatt maradjon a biztonsági ellenőrzéshez a várakozási idő.



A Budapest Airport keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a két új ellenőrző pontot a nem schengeni forgalmat kezelő 2B terminálon helyezik üzembe a kereskedelmi területek csökkentésével még a nyári csúcsidőszak kezdete előtt. A 440 millió forintos beruházással 18-ra emelkedik a biztonsági ellenőrző pontok száma a repülőtéren.



A Budapest Airport hangsúlyozta, jelenleg a nemzetközi sztenderdnek tekintett 15 perc alatt van a várakozási idő az utasbiztonsági ellenőrzéshez, az új beruházással a tervek szerint a nyári csúcsidőszakban is tartani tudják ezt a szintet.



A repülőtér tavaly több fejlesztést is végrehajtott a biztonsági területen, egyebek közt monitorokat szereltek fel, amelyek a várható várakozási időt jelzik előre, a 2A terminálon új ellenőrző pontokat nyitottak, és olyan szkennereket is beszereztek, amelyek már nem igénylik a nagy elektronikai eszközök kivételét a poggyászból.