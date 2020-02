Társadalom

A Kossuth rádió keresi a leghosszabb ideje házas magyar párt

A leghosszabb ideje házasságban élő magyar párt keresi a Kossuth rádió a házasság hete alkalmából, február 10. és 14. között - közölte az MTVA vasárnap.



A tájékoztatás szerint már több tucatnyian jelentkeztek, hogy megosszák tapasztalataikat, életbölcsességeiket a hosszú, boldog házasság receptjéről a hallgatókkal.



Hozzátették: a Duna televízió Család-barát magazinja mellett a Kossuth rádió is tematikus műsorokkal készül az egyhetes eseményre.



Hétfőn bemutatják a házasság hete idei nagyköveteit, Dobay Esztert és Semsei Rudolfot, kedden az Ölelj át! programot ismertetik, valamint Mihalec Gábor családterapeuta beszél a szerelemről, a szenvedélyről és arról, hogy mi marad, ha elmúlnak ezek az érzések.



Szerdán az "anyós sulit" mutatják be és az anyós-meny viszonyról is szó lesz, csütörtökön pedig a Kétigen Alapítvánnyal azzal foglalkoznak: mire mond igent a menyasszony és a vőlegény. Csütörtökön a Család-barát magazinban élő televíziós adásban hangzik majd el két igen - tették hozzá.



Pénteken a rádióban Hammer Zsuzsanna családterapeuta életpéldákkal összegzi a házasság hete legfontosabb életbölcsességeit, valamint az is kiderül, kinek mondta ki a boldogító igent Zsuráfszky Zoltán tánckoreográfus.



A házasság hetét Magyarországon tizenharmadik alkalommal rendezik meg február 9. és 16. között.