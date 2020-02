Dömping

32 stadion épült 10 év alatt Magyarországon

Összesen 32 stadion épült fel, és újult meg 2010 és 2020 között állami forrásokból. Minderre a kormány mintegy 350 milliárd forintot áldozott. - adta össze a Blikk. Ez az összeg a profi focicsapatok arénáira szánt pénzt fedezi, a kisebb pályák, az edzőközpontok és az ezekhez tartozó épületek nincsenek benne. A Fradi otthonául szolgáló Groupama Aréna 19,5, a székesfehérvári Sóstói stadion 18,1, a szombathelyi Haladás-stadion pedig 17,4 milliárd forintba került.



A 32 létesítményből természetesen anyagi szempontból is kiemelkedik az újonnan felhúzott nemzeti stadion, a 67 155 fő befogadására alkalmas Puskás Aréna, amelyet nettó 150 milliárd forintból építettek fel. Fürjes Balázs, az építést felügyelő, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára elmondta, az építményt nem csupán futballmérkőzésekre használják majd.



"A legkevesebb talán futballesemény, hat-nyolc-tíz mérkőzés lehet itt egy esztendőben, bízom benne, hogy közben fogadásokból, konferenciákból, kulturális eseményekből és koncertekből minél több. Minimum a nullszaldós, majd a nyereséges működés elérésében hiszünk" – fogalmazott a kormánybiztos, aki azt sem zárta ki, hogy idővel tengerentúli amerikaifutball-liga-, azaz NFL-mérkőzésre is sor kerülhet Budapesten. Bár a megnyitó óta egyáltalán nem volt sportesemény itt, ellenben Mészáros Lőrinc cége születésnapi bulit tartott benne.



Szombathelyen sajnos nem ilyen fényes a helyzet, a fenntartását is alig győzi a város.