Járvány

Koronavírus - Cselekvési tervet dolgozott ki tizenkét fővárosi önkormányzat

A koronavírus-fertőzés elleni fellépés segítésére dolgozott ki cselekvési tervet tizenkét fővárosi önkormányzat.



László Imre (Momentum- DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a megbeszélést kezdeményező XI. kerületi polgármester a szombati, tizenkét, kerületi önkormányzat képviselőinek részvételével tartott egyeztetés után, sajtótájékoztatón azt mondta, nem katasztrófa- és járványvédelmi tervet készítettek, inkább az önkormányzati hatáskörbe tartozó alapellátás megerősítése és a lakosság tájékoztatása áll a fókuszban.



Újbuda polgármestere azt is jelezte, a szombati megbeszélésre az összes fővárosi önkormányzat kapott meghívást, és a kidolgozott cselekvési tervet azokhoz is eljuttatják, amelyek nem képviselték magukat. Hozzátette, hogy sem a kormányhivataltól, sem az egészségügyért felelős államtitkárságtól, sem pedig a Belügyminisztériumtól nem kaptak a helyhatóságok semmilyen hivatalos információt a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban.



Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes elmondta: a megbeszélésen azt vitatták meg, mit tudnak tenni a kerületi önkormányzatok és a főváros azért, hogy ha valahol felüti fejét a betegség, miként tudnak minél hamarabb gátat vetni a fertőzés terjedésének és hogyan tudják tájékoztatni a kerületi lakosságot.



A főpolgármester-helyettes kiemelte, kezdeményezni fogja, hogy a közösségi közlekedési járművekre is dolgozzanak ki egy a fertőtlenítésre vonatkozó cselekvési tervet.

Horváth Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Zugló polgármestere elmondta, intézkedett arról, hogy a kerületben minden egészségügyi és közintézménybe kerüljenek ki kézfertőtlenítő automaták. Ez a jelenlegi influenzajárványos időszakban is fontos - tette hozzá. Az önkormányzatoknak mindent meg kell tenniük, ami rajtuk múlik - emelte ki.



V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), I. kerületi polgármester kitért arra, hogy az I. kerületbe évente 5-7 millió turista érkezik, ezért különösen fontos mind a lakosság, mind a turisták tájékoztatása. A kerületi honlapon egy hete olvasható a koronavírussal kapcsolatos tájékoztató, de kézfertőtlenítő automatákat is kihelyeznek majd - mondta.



Németh Angéla (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a XV. kerület polgármestere is arról beszélt, hogy a kerületben összehívják a kerületi háziorvosokat, az iskolavezetőket és a védőnőket, hogy megbeszéljék a vírussal kapcsolatos teendőket. Mindezt úgy kell tenni, hogy elkerüljék a pánikkeltést - tette hozzá.



Kiss László (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), a III. kerület polgármestere elmondta, örömmel fogadta Újbuda vezetőjének kezdeményezését a megbeszélésre, hogy kezdődjön szakmai egyeztetés a kerületek között, ami véleménye szerint javítani fogja az egészségügyi ellátást. Hozzátette: a III. kerületben is folyamatban van a kézfertőtlenítők kihelyezése. Fontos biztosítani a háziorvosokat arról, hogy számíthatnak az önkormányzatokra - mondta.



Szaniszló Sándor (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), XVIII. kerületi polgármester hiánypótlónak értékelte a szombati megbeszélést. Hozzátette: a Liszt Ferenc-repülőtéren kétezer kerületi lakos dolgozik, így alapvető érdeke a kerületnek, hogy felkészüljön az esetleges megbetegedésekre.

Komáromi Zoltán, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa azt mondta, ebben a "járványügyi helyzetben" a kerületek is segíthetnek a házorvosoknak, például a védőeszközök beszerzésében vagy a lakosság tájékoztatásában. Ha mindez koordinálva és az önkormányzat anyagi támogatásával valósul meg, az megkönnyíti az orvosok munkáját - tette hozzá.



Falus Ferenc volt országos tisztifőorvos elmondta, a megbeszélésen arra tettek javaslatot, hogy önkéntesek, nyugdíjas egészségügyi dolgozók bevonásával adjanak segítséget a háziorvosoknak a lakosság tájékoztatásában.