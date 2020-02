Járvány

Pintér: Magyarország mindent megtesz a koronavírus elleni védekezésben

MTI/Soós Lajos

Magyarország mindent megtesz a koronavírus elleni védekezésben, és az eddigi intézkedések hatékonynak bizonyultak - hangoztatta a belügyminiszter az Országgyűlés népjóléti bizottsága előtt pénteken.



Pintér Sándor közölte, akciótervet készítettek és felállt a védekezés összehangolásáért felelős operatív törzs. A védekezés elsősorban a határokra és a Liszt Ferenc-repülőtérre összpontosul. Ezzel kapcsolatban elmondta, időben felkészítették a határon szolgálatot teljesítőket, hogyan szűrjék a belépőket.



A büntetés-végrehajtási intézetekben három műszakban gyártanak védőfelszereléseket, ez műszakonként 25 ezer darabot jelent - jelezte. Hozzátette ugyanakkor: jelenleg is van elég védőfelszerelés - maszk, kesztyű, védőruha - az egészségügyi intézményekben. Mint mondta, védőfelszereléssel ki tudták segíteni a szomszédos országokat, sőt Kínába is juttattak.



Közölte azt is, hogy nincs szükség a beutazás korlátozására, hiszen a kínai fertőzött tartományt senki nem hagyhatja el. A belügyminiszter elmondta azt is, hogy a lejárt tartózkodási engedélyeket meghosszabbították azért, hogy azoknak, akik egyelőre nem szeretnének visszatérni Kínába, ne kelljen mindenképpen elhagyniuk Magyarországot.



Az ingyenesen hívható zöldszámmal kapcsolatban közölte: 24 óra alatt 150 hívás futott be, és a telefonálók leginkább az utazással és a Kínába történő csomagfeladással kapcsolatban érdeklődtek. A miniszter szerint a zöldszám jól működik, és nem szükséges további vonalakat rendszerbe állítani.



Jelenleg nincs koronavírus-fertőzés az országban, "eddig nem volt rés a pajzson" - mondta Pintér Sándor.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a bizottsági ülésen felsorolta az eddigi intézkedéseket, hangsúlyozva, hogy mind a tárca, mind pedig az operatív törzs az első pillanattól minden szóba jöhető körülményre felkészült. Jelenleg a betegséggel kapcsolatos pánik lényegesen nagyobb probléma, mint a Magyarországon még ki nem mutatott vírus - fogalmazott.



Mint mondta, elsődleges feladat annak megakadályozása, hogy a vírust valaki behurcolja az országba, azonban ha ez megtörténik, arra a Dél-pesti Centrumkórház - kijelölt intézményként - és a többi egészségügyi ellátó is fel van készülve. Elkészítették azokat az eljárásrendeket, amelyeket ilyen helyzetben alkalmazni kell, ezeket eljuttatták a kórházakhoz, a háziorvosokhoz, az önkormányzatokhoz és a járási kormányhivatalokhoz is. Rendelkeznek a megfelelő készletekkel, amelyek a védekezéshez kellenek - közölte.



Képviselői kérdésekre válaszolva Kásler Miklós elmondta, évenként frissítik az ország pandémiás tervét, és megfelelő számban állnak rendelkezésre lélegeztetőgépek, illetve más, légzést segítő eszközök. Jelezte, 1,2 millió szájmaszk áll rendelkezésre, azokat szétterítik majd az országban.



A miniszter elmondta, jelenleg nem áll rendelkezésre gyógyszer koronavírus ellen, de több ország is foglalkozik az oltóanyag kifejlesztésével.

A veszélyeztetettek közé tartoznak az idős, valamint a legyengült immunrendszerű emberek, azok, akiknek valamilyen más krónikus betegségük is van, de ők ki vannak téve más vírusfertőzésnek is - jelezte.



Kérdésre válaszolva közölte, nem kell aggódni a Kínában feladott csomagok miatt, azok nem terjeszthetik a vírust. A légi szállításkor, a mínusz 40-50 fokos hőmérsékleten elpusztul a vírus, de a földi vagy vízi szállítás során sem marad életképes.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára elmondta, két magyar állampolgárról tud a minisztérium a koronavírus miatt lezárt kínai tartományban, de egyikük sem akarja elhagyni az országot. Jól vannak; összesen 197 magyar tartózkodik Kínában, a pekingi nagykövetség mindannyiukkal folyamatosan tartja a kapcsolatot.



Jelezte, mind a három magyar, aki a japán partoknál veszteglő óceánjárón ragadt, egészséges. A hajón 61 fertőzöttet regisztráltak, de a zenész testvérpár és a felszolgálóként dolgozó magyar jól van, velük a tokiói nagykövetség tatja a kapcsolatot.



Rajtuk kívül egy magyart ápolnak egy Fülöp-szigeti kórházban, a tőle levett mintát Manilában vizsgálják, de az ő tünetei is enyhültek, jobban érzi magát. Szintén egy magyar állampolgárt vizsgáltak Vietnamban, de Menczer Tamás elmondása szerint az ottani orvosok szerint nem koronavírus-fertőzése, hanem bakteriális fertőzése van.



Az államtitkár elmondta azt is, hogy Olaszországon és Csehországon kívül más ország nem döntött utazási korlátozásról, azonban légitársaságok dönthetnek úgy, hogy felfüggesztik bizonyos járataikat.



Normál körülmények között 12 repülőjárat üzemel Magyarország és Kína között, jelenleg azonban csak nyolc, és február 10-ét követően már csak az Air China fogja fenntartani Peking-Budapest járatát. A járatritkítás oka, hogy a kínai hatóságok megtiltották a csoportos utazásokat - mondta.



Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, már az Egészségügyi Világszervezet és az európai járványügyi központ első jelzésénél reagáltak, a két szervezet által ajánlott intézkedések zömét Magyarországon már bevezették. Mint mondta, ha Kínából lázas, súlyos állapotú ember érkezik, vele koronavírus-gyanús esetként kell foglalkozni.



Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, a mentőszolgálat folyamatosan készenlétben áll, beszerezték a védőeszközöket; a gyanús esetek kórházba szállítása nem befolyásolja a napi mentést.



Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa azt mondta, továbbra is tünet- és panaszmentes az a hét magyar, akiket francia segítséggel szállítottak Budapestre Vuhanból. Nekik a jövő hét végén telik le a karantén, hozzátartozók sem látogathatják őket.



Véleménye szerint a mostani új koronavírus-járvány a nyáron meg fog szűnni.