Felfüggesztett fogházra ítélték a gyermekük halálát okozó szülőket

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön azokat a szülőket, akik nem adatták be gyermeküknek a K-vitamint és ezzel halálát okozták.



A Budapest Környéki Törvényszék közleménye az elsőfokú döntés tényállásával kapcsolatban tartalmazza: a vádlottak első gyermeke 2010-ben született, a második - aki a K-vitamin hiánya miatt két hónaposan meghalt - 2012 novemberében, és ezután született egy harmadik gyerek 2013-ban.



Az anya egyik terhessége idején sem vette igénybe a védőnői szolgálatot és a terhesgondozást. Az otthonszüléssel kapcsolatban szóbeli és írásbeli tájékoztatást kapott.



A később elhunyt gyermek a szülők tiltakozása miatt sem közvetlenül szülés után, sem másodszor, egyhetes korban nem kapta meg a vérzékenység megelőzésre szolgáló K-vitamin. A szülők 2012. december 4-én orvoshoz vitték a gyereket, de K-vitamin-pótlás akkor sem történt. Ugyanabban a hónapban a gyermeknél a vitamin hiánya miatt koponyaűri vérzés alakult ki, bár ennek látható jelei akkor még nem voltak.



2013. január 1-én a csecsemő sokat sírt, nem evett, sugárban hányt, emiatt egy ismerős este fél hat körül orvoshoz akarta vitetni, de az apa nem engedte. A gyerek állapota tovább rosszabbodott, este fél tíz után mentőt hívtak hozzá, kórházba vitték, ám egy hét múlva csecsemőkori agyvérzésben elhunyt.



Az elsőfokú ítélet indoklása szerint a szülők bizalmatlanok voltak az egészségügyi ellátással, gyermekeiket csak ritkán vitték orvoshoz, és a védőnői szolgáltatásokat is visszautasították. Meg voltak győződve arról, hogy jobban tudják, milyen - akár kötelező - eljárás szolgálja vagy károsítja az egészséget.

A szülők úgy gondolták, nincs szükség mesterséges K-vitaminra, az nem megfelelő készítmény, az orvosok csak tévedésből írják elő. Nem engedték, hogy az újszülöttnek bármilyen mesterséges anyagot beadjanak.



Az ügyészség a házaspárt eleinte minősített - tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett - emberöléssel, később viszont már csak az enyhébb, gondatlan emberöléssel vádolta.



A vádlottak tagadták bűnösségüket, a törvényszék szerint azonban kötelességük lett volna gondoskodni a K-vitamin beadásáról. A szülők ezzel tisztában is voltak, de "könnyelműen bizakodtak abban, hogy mulasztásuk mégsem fogja veszélyeztetni gyermekük egészségét, életét".



A törvényszék szerint a csecsemő halálát a K-vitamin beadásának elmulasztása idézte elő.



A törvényszék pénteken kihirdetett elsőfokú ítéletében a szülőket gondatlan emberölés vétségében mondta ki bűnösnek, ezért - mindkettejük szabadságvesztésének végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztve - az apát másfél, az anyát egy év fogházra ítélte.



Az ügyész, a vádlottak és védőik is három nap gondolkodási időt kértek, így az ítélet nem jogerős.