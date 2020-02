Illegális bevándorlás

Migránsmenet érte el a magyar határt - képek

A Szerbiában indult migránsmenet csütörtök délután fél ötkor Tompánál elérte a magyar határt. A Kelebia-Tompa határátkelőt a magyar hatóságok ugyan lezárták, a migránsok mégis abban reménykednek, hogy - mivel gyerekek és nők is vannak a csoportban - a hatóságok átengedik őket - értesült az MTI tudósítója a helyszínről.

Képek: Molnár Edvárd/MTI

A mintegy 400-500 fős tömeg tagjai a határhoz érve leültek, és virágokkal az ölükben várják, hogy a magyar fél megnyissa a határt. Ez arra enged következtetni, hogy szervezett eseményről van szó, a migránsok úgy járnak el, ahogy az egyik kiszivárgott levelükben is szerepelt, békésen vonultak. A felhívásban szerepelt az is, hogy nem tűrnek semmiféle vandalizmust, atrocitást, békésen szeretnének átjutni a határon és továbbmenni Európa belseje felé.



A kiszivárgott levélben a szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy nagy számban lesz jelen a nemzetközi média, így a demonstráció híre gyorsan terjed majd, és a képek perceken vagy órákon belül az egész világon láthatók lesznek. Mindezek a jelek arra utalnak, hogy egy civil szervezet állhat a migránskaraván szervezése mögött.

A migránsok az újságíróknak elmondták, hogy Nyugat-Európában új életet akarnak kezdeni, szülőföldjükön ugyanis nem maradhattak.



A menetet a közösségi médiában zárt csoportokban szervezték hetek óta. A tervek szerint péntek hajnalban indultak volna el a magyar határ felé, ám miután a szerb hatóságok felfedték a tervet, korábban indultak el. A szerb rendőrség nem hivatalos információk szerint a múlt éjszaka már több tucat migránst begyűjtött, és rabszállító járművekkel a dél-szerbiai befogadóközpontba szállította őket.

A Kelebia-Tompa határátkelőhöz legutóbb 2015. szeptember 16-án vonult ekkora migránstömeg, egy nappal az után, hogy Magyarország lezárta határát, és a fizikai határzár miatt nem tudtak átjutni a röszkei átkelőnél az illegális bevándorlók.



Szerbiában jelenleg mintegy hatezer migráns tartózkodik, 2015 óta ilyen nagy számban nem jelentek meg a szerb-magyar határon, inkább a Horvátországgal és a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszon próbáltak meg továbbjutni Nyugat-Európába. Szakértők szerint a hideg idő miatt váltak egyre elszántabbá, ezért próbálkoznak Magyarország felé is.