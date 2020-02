Légi

Pánik a Budapest-Edinburgh járaton - Magyar szemtanú: 'azt hittük, meghalunk'

Életük legrémesebb repülésén vannak túl azok a magyarok, akik a Ryanairrel utaztak Budapestről Edinburgh-be. A pánikról először egy 27 éves skót férfi számolt be a The Scottish Sunnak. Azt mondta, ez volt a "pokol járata”, mert többen rosszul lettek, egy 17 éves lányt pedig újra kellett éleszteni. A repülőgépen több magyar is utazott, egyikük, Markovics Attila először egy pánikoló és zokogó stewardessre kapta fel a fejét.



"Annyit láttam, hogy kétségbeesve rohangál a személyzet, lefektetnek valakit a székek közé, majd elkezdik újraéleszteni. Viszont a hatalmas turbulencia miatt mindenkinek vissza kellett ülnie a székébe, visszacsatolták a lányt is. Ekkor újabb ember lett rosszul, őt oxigénpalackra kötötték" – számolt be a Blikknek a Skóciában élő Attila.



Egy másik, névtelenségbe burkolózó magyar azt mondta, ő sem érezte jól magát az út alatt. "A felszállás után másfél órával elkezdett fájni a fejem, rossz volt a közérzetem, hirtelen nagyon melegem lett. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a közelemben valaki elájult. Gondoltam, nagy lehet a baj, mert a légiutas-kísérők fel-alá szaladgáltak a széksorok közötti szűk folyosón egy mobil defibrillátorral és oxigénpalackokkal. A hangosbemondóban is kérték, hogy ha utazik orvos a gépen, az menjen segíteni a roszszul lett utas ellátásában" – emlékszik a rémisztő útra a magyar utas. Szerinte az is hozzájárult a pánikhangulathoz, hogy semmiről nem tájékoztatta őket a személyzet.



A pilóta valószínűleg a rosszul lévő utasok miatt döntött úgy, hogy a szokásos, nagyjából 20 percig tartó landolási műveletet meggyorsítja. Az utasok beszámolói szerint ezért most mindössze 5-10 perc alatt letette a gépet. A dolgát nehezítette a viharos, 100 kilométer/órás szél. Ezekben a percekben a járat utasai közül többen hitték azt, hogy ez lesz az utolsó útjuk.

"Sosem volt még ilyen halálfélelmem, pedig már rengetegszer repültem. A pilóta többször nagy gázt adott és húzta fel-le a gépet, mindenki imádkozott, azt hittük, meghalunk, pokoli volt" – mondta a lapnak Attila.



A landoláskor már mentők várták a betegeket, és azonnal ellátták a segítségre szorulókat. Ezt a Ryanair közleményben megerősítette.



Azt még mindig nem lehet pontosan tudni, hogy mi történt, de egy pilóta a Blikknek azt mondta, ha a fedélzetről elszökött volna az oxigén, minden utasnak rosszul kellett volna lennie, nem csak néhány embernek. A géppel pedig semmi baj nem lehet, azóta is folyamatosan repül.