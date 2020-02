Jog

Tusk: határozatlan ideig felfüggesztve marad a Fidesz tagsága az Európai Néppártban

A felfüggesztésről 2019. március 20-án döntött az EPP politikai közgyűlése az elnökség, illetve a Fidesz megegyezése alapján, a pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos megsértése miatt. 2020.02.03 20:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Határozatlan ideig felfüggesztve marad a Fidesz tagsága az Európai Néppártban (EPP), mivel nincs elmozdulás, látható változás, elégséges előrelépés a Fidesz politikájában arra vonatkozóan, hogy meg akarna felelni az olyan demokratikus normáknak, mint a jogállamisági elvek vagy a véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben tartása - jelentette ki Donald Tusk, a pártcsalád elnöke Brüsszelben hétfőn.



Tusk az EPP politikai gyűlését követően leszögezte: elnöksége ideje alatt nem lát lehetőséget a Fidesz teljes jogú visszafogadására, ameddig nem lesz változás a felsorolt aggályokat illetően.



Az esetleges visszafogadás nem megbeszélések vagy egyeztetések kérdése. Nem a közös értékekről szóló kompromisszumok árán érhető el, az csakis a Fidesz politikájának megváltozásától függ - húzta alá a lengyel néppárti politikus.



Elmondta, vannak olyanok az EPP-ben, akik szorosabb kapcsolatot ápolnak Orbán Viktor miniszterelnökkel, véleménye szerint azonban a velük való találkozások nem fognak változást eredményezni a Fidesz politikájában.



Újságírói kérdésre válaszolva Tusk hozzátette, a pártcsaládnak nincsen ellenvetése Orbán Viktor keddi római látogatásával kapcsolatban, ugyanakkor szimbolikusnak nevezte, hogy a magyar kormányfő az EPP politikai gyűlésének idején "nacionalista találkozón vesz részt szélsőjobboldali politikai pártokkal".



Közölte, hogy rendkívüli kongresszus megtartását javasolta a pártcsalád előtt álló politikai kihívások megvitatására. Aláhúzta azonban, hogy a jövő év elejére tervezett rendezvény nem a Fidesz körüli kérdésekről szól majd.



Sok változás ment végbe Európában és Európán kívül is, amelyek új megközelítést, gondolkodást és kezdeményezéseket igényelnek - mondta ez EPP elnöke.



A felfüggesztésről 2019. március 20-án döntött az EPP politikai közgyűlése az elnökség, illetve a Fidesz megegyezése alapján, a pártcsalád alapvető értékeinek állítólagos megsértése miatt. Arról is határoztak, hogy megvizsgálják a magyarországi helyzetet és a Fidesz tevékenységét. A vizsgálatra háromfős testületet hoztak létre, amelyet Herman Van Rompuy, az Európai Tanács korábbi elnöke vezet, további tagjai pedig Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár és Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament korábbi elnöke.



Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke az ülést követően kijelentette, hogy pártja egyoldalúan függesztette fel jogainak gyakorlását az Európai Néppártban a felkért háromtagú bizottság jelentésének elkészültéig. Mint közölte, a Fidesz is felállította a maga "három bölcs emberének bizottságát" - amely tárgyal a néppárt delegáltjaival -, és jelentést vár tőlük arról, hogy az európai parlamenti választás után hogyan alakítsák az EPP és a Fidesz viszonyát, van-e helye a néppártban a Fidesznek, milyen néppártban van helye, és abban mit kell képviselnie.