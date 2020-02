Oktatás

OH: mintegy tízezer gyerek felmentését kérték az iskolakezdés alól

Január 31-ig kérelmezhették a szülők az augusztus 31-éig hatodik évüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását. 2020.02.03 22:30 MTI

Csaknem tízezer kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz (OH) a tankötelezettség kezdési időpontjának módosításra - közölte az OH hétfőn az MTI-vel.



Emlékeztettek: január 31-ig kérelmezhették a szülők az augusztus 31-éig hatodik évüket betöltő gyermekük esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítását.



Az eljárás legfőbb célja az, hogy kiszűrjék a gyermek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket - mutattak rá.



Ismertették: a hivatalhoz eddig 9941 kérelem érkezett be, amelyeknek a feldolgozása folyamatos és zökkenőmentes.



A hivatal kiemelte: a kérelmek száma az előzetes szakmai várakozásoknak megfelelő; bebizonyosodott, hogy "alaptalan volt az ellenzék hisztériakeltése", amely tízezres tömegekről és elbírálhatatlan mennyiségű kérelemről beszélt.



Jelezték: az OH nyolc napon belül dönt a beadványokról, ha a kérelem és a beküldött dokumentumok alapján erre lehetősége van. Ha ennyi időn belül nem hozható döntés, a hivatal teljes eljárásban, vagyis legfeljebb hatvan napon belül dönt.



Az elbírálást pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében foglaltakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét. Az OH - a jogszabályoknak megfelelően - az esetek mintegy kétharmadában szakértőként rendeli ki a pedagógiai szakszolgálatot, és a szakvéleménye alapján hoz döntést - közölték.