20200202 - misztikus napunk van

A palindrom vagy (régiesebb elnevezéssel) palindróma a szójátékoknak, azon belül is az anagrammáknak egy fajtája. Kétféle értelemben használatos: a szűkebb, eredeti értelemben olyan szó vagy szókapcsolat, amely visszafelé olvasva is ugyanaz. Tágabb értelemben pedig olyan szó vagy szókapcsolat, amely visszafelé olvasva is értelmes (bár nem azonos az eredetivel). A palindrom szó melléknévként is használatos olyan betűsorokra, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek, illetve az eredetivel azonosak.



Ma 2020. február 2-a van, ami leírva minden irányból olvasva ugyanazt a számsort adja: 20200202



Ez azért különleges, mert ritkán adódik ilyen, vagy mégsem? Hiszen palindrom nap volt 2001.10.02-a, 2010.01.02-a, vagy éppen 2011.11.02-a is.



Volt, hogy csak kis trükkel tudtak egy-egy napot annak nevezni. Ilyen volt például tavaly október másodika, ami így nézett ki, de tulajdonképpen nem teljesen felelt meg a dátumformátumnak (7 karakter 8 helyett): 2019102.



A legutolsó olyan napunk, amikor minden karakter ugyanaz volt, 1111.11.11-én volt. De lesz még palindrom 2021.12.02-án, 2121.12.12-én, és 2221.12.22-én, aztán pedig 3030.03.03-án is.



A számmisztikával foglalkozók számára az ilyen tükörnapot különleges, egyedi energiák uralják.