Egészségügy

Koronavírus - Így küzdenének a magyar hatóságok a járvány ellen

Elkészült a koronavírus-járvány magyarországi terjedését megakadályozni hivatott akcióterv, amelyet a Belügyminisztérium péntek este juttatott el az MTI-hez. Az operatív törzs terve 28 pontból áll.



Az intézkedések célja a fertőzés esetleges magyarországi megjelenésének kiszűrése és lokalizálása, valamint az állami szervek feladatainak összehangolása, ezáltal az egészségügyi és járványügyi intézkedések hatékony megszervezésére - írták.



A terv első hat pontja az Országos Rendőr-főkapitányság számára ír elő intézkedéseket. Elsőként, hogy az ORFK soron kívül tegyen javaslatot a határforgalom ellenőrzésének és a járvány terjedésének megakadályozásra vonatkozó eljárásrendre, a szükséges intézkedésekre és határvédelmi eszközökre.



Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra az emberekre, akik Kínából érkeznek, vagy a beutazást megelőző 14 napon belül ott tartózkodtak valamint azokra, akik bizonyítottan fertőzött emberekkel kerültek kapcsolatba - áll a dokumentumban.



Az akcióterv előirányozza hőkamerák szolgálatba helyezését, esetleg további ilyen berendezések megvásárlását vagy bérlését.



A Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve ingyenesen elérhető információs vonalat (zöld szám) kell létrehozni. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ útján be kell szerezni a szükséges egészségügyi eszközöket. Biztosítani kell a határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítők megfelelő egészségügyi védelmét és egyéni védőfelszereléseket, valamint fertőtlenítő helyeket kell kialakítani. Gondoskodnia kell az érintett állomány felkészítéséről, és a határátkelőhelyen biztosítani kell a fertőzöttek elkülönítését - olvasható a dokumentumban.



A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos tisztifőorvos számára hét intézkedést sorolnak fel.



Elsőként, hogy határozza meg és léptesse életbe a járvány elleni védekezéshez szükséges eljárásrendet, erről tájékoztassa az egészségügyi ellátórendszerben érintetteket, különös tekintettel a határátkelőhellyel rendelkező területekre.



Ellenőrizni kell a védekezéshez szükséges, raktárkészleten és gyártási folyamatban lévő egészségügyi eszközök körét, mennyiségét és minőségét, ha indokolt, intézkedni kell további készletek beszerzésére. Át kell tekinteni a vizsgáló laboratóriumok kapacitását, biztosítani kell a soron kívüli vizsgálatok lefolytatását. Az állampolgárok tájékoztatása érdekében figyelemfelhívó kampány útján be kell mutatni a vírussal kapcsolatos honlapot - írták.



Az akcióterv szerint a központnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy aottak-e a feltételek a külföldről visszaérkező felsőoktatási diákok megvizsgálásához.



Az ingyenes információs vonal létrehozását követően biztosítani kell az orvosi hátteret. Biztosítani kell az egészségügyi szakterület együttműködését az Egészségügyi Világszervezet (WHO) intézményeivel - áll a dokumentumban.

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladata, hogy gondoskodjon a védekezésben részt vevők egészségügyi eszközinek beszerzésére.



Az Országos Mentőszolgálat feladata, hogy biztosítsa a határátkelőhelyeken észlelt potenciális betegek egészségügyi intézménybe szállítását, és ellenőrizze, hogy az ellátó személyzet maradéktalanul rendelkezik-e a megfelelő védőfelszereléssel. Szükség szerint gondoskodni kell azok pótlásáról.



Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnek fel kell készítenie a rendelkezésre álló betegellátó szakterületet a betegek fogadására, továbbá intézkedési tervet kell készítenie a rendelkezésre álló elhelyezési kapacitások bővítésére.



A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának elő kell készítenie az egészségügyi védőfelszerelések gyártására történő átállást.



A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak haladéktalanul értesítenie kell az operatív törzset az Európai Tanács integrált válságelhárítási intézkedések készenléti helyzetének megváltozásáról, és együtt kell működnie az Európai Bizottság szakosított szerveivel, és tájékoztatnia kell az operatív törzset.



A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak intézkednie kell a tájékoztató anyagok soron kívüli elkészítéséről, továbbá nyomon kell követnie az Európai Unió tagállamainak járványügyi intézkedéseit, a Kínából érkező légi forgalom alakulását, és az ezzel kapcsolatos állami intézkedéseket. Erről - további intézkedésig - 24 óránként jelentést kell készítenie.



Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság feladata, hogy a Kínai Nagykövetséggel együttműködve gondoskodjon a hazájukba visszatérni nem tudó kínai állampolgárok tartózkodási jogának ideiglenes rendezéséről.



Az akciótervben rögzítették, hogy a BM-nek a Pénzügyminisztérium bevonásával kezdeményeznie kell az elrendelt beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás alóli mentesség engedélyezését. Szintén a BM feladata, hogy az operatív törzs munkájával kapcsolatos adatok, információk, jelentések számára biztosítson informatikai támogatást.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium feladata, hogy a kimenekítésre váró magyar állampolgárok helyzetéről nyújtson folyamatos tájékoztatást, és a Turisztikai Ügynökség és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bevonásával készítsen tájékoztató anyagot a kínai állampolgárok be- és kiutazásával kapcsolatos tapasztalatokról.



Az operatív törzs egyúttal felkérte a köznevelési és közoktatási intézmények vezetőit és fenntartóit, valamint a polgármestereket, hogy amennyiben olyan beteg személyről szereznek tudomást, aki Kínából érkezett, akkor vegyék fel a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ területi szerveivel.



"Az Operatív Törzs felhívja tagjait, hogy a meghatározott feladatok végrehajtását soron kívül kezdjék meg, és azok előrehaladásáról a következő ülésen számoljanak be" - olvasható.

Az operatív törzs folyamatosan elemzi a helyzetet, és ha indokolt, további intézkedéseket hoz.