Ellátás

Visszavonták a budaörsi klinika egynapos szemészeti sebészetének működési engedélyét

Visszavonta a Pest Megyei Kormányhivatal a Budaörsi Egészségügyi Központ egynapos szemészeti sebészetének működési engedélyét, mert a decemberben ott végzett szürkehályogműtétek után fertőzések miatt tizenkét betegen utólagos szemműtétet kellett végrehajtani az állami Szent János Kórházban - mondta a kormányhivatal vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjújában, amely pénteken jelent meg a napilapban.



Tarnai Richárd az ügyet nagyon súlyosnak nevezte, mert egy ember véglegesen megvakult, három embernek pedig súlyosan és tartósan romlott a látása. Emiatt felháborítónak tartja, hogy Wittinghoff Tamás (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) polgármester politikai boszorkányüldözésnek nevezte a hatóság igazság kiderítésére irányuló szakmai eljárását, amelynek során kiderült, hogy a magánklinikán súlyos mulasztások történtek. Úgy fogalmazott: "az élet egy újabb balliberális közhelyre cáfolt rá, miszerint a magán-egészségügyi rendszer csak jó, az állami pedig csak rossz lehet".



A kormányhivatal elsősorban nem polgármesterekkel kíván együttműködni, hanem azokkal az emberekkel, akik egy-egy településen élnek, ezért ha valakit súlyos mulasztások miatt hátrány vagy kár ér, nem számít, milyen pártállású a polgármester, mert a kormányhivatal szakmai alapon dolgozik. Az elsődleges szempont az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások szabályszerűsége és minősége. Ha ezzel probléma van, vizsgálatot kell indítani és bírságot kell kiszabni, adott esetben pedig fel kell függeszteni vagy be kell vonni a működési engedélyt - jelentette ki.



Kitért arra is: az egykori SZDSZ-es polgármester élharcosa volt a klinika privatizálásának, sajtóhírek szerint pedig a klinikát működtető cég vezetője egy hozzá közel álló ember. Véleménye szerint ez felveti a kérdést, hogy mennyi szerepet játszott a tragédiában a profitérdekeltség. Főleg mivel a hírek szerint ez a cég a déli határszakaszon az illegális migránsoknak ingyenes orvosi ellátást nyújt, miközben Pasaréten egy luxusklinikát üzemeltet - tette hozzá.

Tarnai Richárd a koronavírussal kapcsolatban elmondta, hogy magyarországi betegről nincs tudomása. Az új vírus minden tulajdonsága még nem ismert, de a magyar egészségügyi védőrendszer ennek ellenére felkészült a védelemre. A magyar járványügyi hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzetközi jelentéseket, ajánlásokat, és szükség esetén megteszik a további intézkedéseket - hangsúlyozta.



Tudatta, hogy az ÁNTSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai irányítása alatt áll, a szakmai munkát az országos tiszti főorvos koordinálja, az egyes megyékben pedig a kormányhivatalok munkáltatói irányítása alá tartozó tisztiorvosi szolgálatok a végrehajtók. A feladat azért van állami kézben, mert ez a leghatékonyabb módja annak, hogy kiszűrjék a fertőzöttséget és megakadályozzák a járványt - magyarázta.



A kormánymegbízott beszélt arról is, hogy az építési hatósági jogkörök megváltoztatásának célja az ügyintézés további gyorsítása. Az ellenzéki vélekedéssel ellentétben ez nem jelenti azt, hogy bárki azt építhet, amit akar, az önkormányzatok továbbra is meghatározhatják, hogy egy ingatlanra milyen jellegű építményt - például bevásárlóközpontot, magánházat vagy templomot - lehet építeni, valamint hogy hol legyenek bel- vagy külterületek. A kormányhivatal csak azt állapíthatja meg, hogy ami épül, az megfelel-e a jogszabályoknak.



Arra a kérdésre, hogy a vidéki kormányhivatalok dolgozói kevesebb pénzt kapnak, mint a budapestiek, úgy felelt: az országban minden kormányhivatali dolgozó megkapja az összes kormányhivatalra vonatkozó tízszázalékos béremelést. Emellett pedig kiegyenlítik azon különbségeket is, amelyek az adott megye regionális munkaerőpiacának keresetei és az adott kormányhivatali bérek között fennállnak. Továbbá újra bevezetik a cafeteriát, amely szintén többletjövedelmet jelent, Pest megyében pedig évi egy nap munkavégzési kötelezettség alóli mentesítést kapnak a nem dohányzók - ismertette.

Szólt továbbá arról is, hogy az önkormányzati törvény betartásával kapcsolatban "izgalmas" beadványokat lehet olvasni. Volt, ahol a képviselő megszólítást tiltotta be a polgármester, mondván, a közgyűlés tagjai nem képviselők, hanem "szolgatársak", és volt például olyan önkormányzat, ahol a képviselő-testületi ülésteremből kidobták az asztalokat, és nem engedték a frakciótársakat egymás mellé ülni, hogy ne tudjanak "összebeszélni". Ilyen esetekben a kormányhivataloknak fel kell hívniuk az önkormányzatok figyelmét a törvénysértésre - tette hozzá.



A családvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy azokat a kormányhivatalokban lehet igényelni, ma már jóval egyszerűbben, mert az a cél, hogy a családok és a családot tervező fiatalok minél gyorsabban hozzájuk juthassanak. A kormánymegbízott óriási dolognak tartja, hogy ahhoz képest, hogy a szocialisták megszüntették a gyedet, a gyes és a gyet alanyi jogosultságát, valamint a családi adókedvezményt, jelenleg az a kérdés, egyáltalán fel tudjuk-e sorolni az összes intézkedést.