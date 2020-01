Járvány

Koronavírus - Volt tisztifőorvos: frissíteni kell az ország pandémiás tervét

A volt országos tisztifőorvos azt kezdeményezi, hogy frissítsék Magyarország pandémiás tervét, amely azokat az intézkedéseket tartalmazza, amiket egy járvány kitörése esetén kell alkalmazni.



Falus Ferenc a Demokratikus Koalíció (DK) megkeresését követően kedden a párt központi irodájában tartott sajtótájékoztatót.



Azt mondta, informálni kell a közvéleményt arról, hogy a hatóságok ellenőrizték a feladatellátáshoz szükséges kapacitást, például hogy minőségében és mennyiségében is rendelkezésre áll-e a megfelelő laboratóriumi kapacitás.



Az influenzajárvány idején begyűjtött mintákat egy kiterjesztett vizsgálatnak kell alávetni, az antivirális szerek raktárkészleteinek nagyságáról pedig legalább az illetékes országgyűlési képviselőket tájékoztatni kell - hangsúlyozta Falus Ferenc. Hozzátette, azt is fel kell mérni, hogy milyen mennyiségben állnak rendelkezésre száj- és arcmaszkok, valamint lélegeztetéshez szükséges eszközök.



A magyar államnak el kell kérnie Kínától a koronavírust, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ meg tudja vizsgálni az oltóanyag előállításának lehetőségét - mondta Falus Ferenc.

Kérdésre válaszolva azt kérte, csak azok utazzanak a fertőzésveszélyes térségekbe, akiknek az feltétlenül szükséges, hogy ne segítsék elő a vírus terjedését. Kiemelte, hogy sokan tünetmentesen hordozzák a vírust, de ezek az emberek is képesek másokat megfertőzni. Azt is kérte, hogy akinek utaznia kell, az indulás előtt oltassa be magát influenza ellen, ugyanis a két betegség tüneteit nem lehet egymástól megkülönböztetni. Hozzátette, aki egy távol-keleti út után influenzaszerű tüneteket tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.



A más témában érkező kérdésekre a DK szóvivője válaszolt. Barkóczi Balázs nem akarta kommentálni azt, hogy Jakab Péter, a Jobbik hétvégén megválasztott elnöke azt mondta, nem tud közösséget vállalni a DK-t vezető Gyurcsány Ferenccel. A szóvivő csak annyit felelt, hogy a Demokratikus Koalíció továbbra is elkötelezett a teljes ellenzéki összefogás mellett.



Arról is kérdezték, hogy a Jobbik vezetése felszólította Kulcsár Gergelyt, a párt hajdú-bihari politikusát, hogy adja vissza megyei közgyűlési mandátumát. Kulcsár Gergelyről korábban kiderült, hogy beleköpött a fővárosi Duna partján elhelyezett, a holokauszt áldozatainak emléket állító vascipőkbe. Barkóczi Balázs azt válaszolta, hogy Kulcsár Gergelynek semmilyen demokratikus szervezetben nincsen keresnivalója.



Kikérték véleményét a hétvégi, győri polgármester-választásról, ahol a Fidesz jelöltje nyert. A szóvivő azt mondta, hogy a DK a győri választók döntését elfogadja, a következtetéseket később vonja le. A DK ugyanakkor továbbra is úgy gondolja, hogy 2020-ban az ellenzéknek közös miniszterelnök-jelöltre és 106 közös egyéni jelöltre van szüksége - jelentette ki.