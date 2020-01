Társadalom

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár

Az autisták mindennapi életét segítő applikációt mutattak be kedden Budapesten a 'Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon' című projekt keretében. 2020.01.29 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta: a keresztény alapokon álló kormányzat célja, hogy minden ésszerű segítséget megkapjanak a fogyatékkal élők a minél önállóbb életvezetéshez.



Továbbá segíteni kívánják a megváltozott munkaképességűek munkavállalását, foglalkoztatását is - tette hozzá.



Ezt szolgálja - folytatta - az Európai Unió támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében, négymilliárd forint felhasználásával megvalósuló programsorozat, amely infokommunikációs segítséget kíván nyújtani a fogyatékossággal élő embereknek és a megváltozott munkaképességűeknek.



Ennek egyik részprogramja az autistákat segítő program, amelyhez 450 millió forint áll rendelkezésre - mondta a politikus.



Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke arról szólt, hogy az applikációt két és fél év alatt dolgozta ki az AOSZ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának támogatásával.



Az alkalmazás a többi között segítséget nyújt egy nap, egy utazás, hivatali ügyintézés vagy tanulási folyamat megszervezéséhez az autisták számára.



Most a tesztidőszakot indítják útjára ötszáz érintett - autizmussal élők, szakemberek, családtagok - bevonásával. A tesztidőszak tapasztalatait beépítik az alkalmazásba és nyár végére mindenki számára letölthetővé válik az applikáció.



Ugyanakkor a program keretében eljuttatnak 300 tabletet, illetve mobiltelefont is az érintettekhez - ismertette.



Mindettől azt várják, hogy önállóbbá válnak az autizmussal élők, ezért javul a társadalmi elfogadottságuk is - mondta Kővári Edit.



A program során Fülöp Attila Zörgő Tamás autizmussal élő fiatalnak adta át az első mobil eszközt.