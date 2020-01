Színes

Már a brit sajtó is Schobert Norbiról ír

"Ez a férfi azt állítja, a válásokról az anyák tehetnek, akik nem fogynak le szülés után" - ezzel a címmel hozott le cikket a brit Mirror című lap, írja a 24.hu.



A cikkben gyakorlatilag szó szerint idézik Schobert azon kijelentéseit, melyeken a fél ország felháborodott, majd arról is írnak, hogy hírességek és politikusok is kritizálták őt, illetve példának hozzák fel, hogy még a Coca-Cola is készített egy reklámot azzal a szöveggel hogy "Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!”



A cikk azzal végződik, hogy Schobert – a cikk megjelenéséig – nem kért bocsánatot mondataiért, és hogy videóját egy "kommunikációs atombombának” szánta.



Schobert egyébként később a stílusáért bocsánatot kér, de azért, amit mondott, nem.