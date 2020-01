Az egész ország összefogott az SMA-s kisfiúért

Megtörtént a csoda: lábra állt a kis Zente

A 700 millió forintos gyógyszer összegét az egész ország közös erővel gyűjtötte össze, az orvosságot végül a Bethesda Gyermekkórházban adták be a kisfiúnak. 2020.01.27 19:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három hónappal ezelőtt kapta meg Zente a gerincvelői izomsorvadásban szenvedő kisfiú a Zolgensma-injekciót. A 700 millió forintos gyógyszer összegét az egész ország közös erővel gyűjtötte össze, az orvosságot végül a Bethesda Gyermekkórházban adták be a kisfiúnak.



A 22 hónapos Zente az SMA legsúlyosabb formájával született, a világ legdrágább kezelése pedig bár nem gyógyítja meg, de halmozottan sokat javít az állapotán - írja a Blikk.



Zente édesanyja egy új, a Facebook-ra feltöltött videóban mutatta meg kisfiát, aki már a gyógyszernek köszönhetően állni is képes.



"Röpke másodpercek... Senki nem tartja... Tudom, hogy velünk örültük minden apróságnak, de aki sorstárs, csak ő tudja átérezni milyen csoda ez. Fontos tudni, hogy nem egyedül állt fel, mint látszik is és ettől még nem fog holnap szaladni, de ez akkor is egy csoda dolog!" – írta az édesanya, aki beszámol arról is, hogy a kisfia többször is kéri a szüleit, hogy segítsék őt álló helyzetbe.

Zente története egy másik, hasonlóan beteg kisfiú, Levente helyzetére is felhívta az ország figyelmét, így végül neki is sikerült összegyűjteni a létfontosságú kezeléshez szükséges összeget. Ezt követően a kormány bejelentette, hogy elérhetővé teszi minden SMA-s betegnek az eddig csak külön elbírálással járó Spiranza kezelést.