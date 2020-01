Botrány

Határozatképtelen volt a szegedi parkolási ügyben összehívott rendkívüli közgyűlés

A Gyulai Törvényszék másodfokon 1,35 és 2,5 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta január 10-én az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat. 2020.01.27 11:19 MTI

Határozatképtelen volt a szegedi parkolási ügyben összehívott rendkívüli közgyűlés hétfőn.



A tanácskozás helyszínén - amely a szokásoktól eltérően nem a városháza díszterme, hanem a polgármesteri hivatal egyik tanácsterme volt - csak az ülést vezető Nagy Sándor alpolgármester (Momentum) és nyolc fideszes, illetve KDNP-s, valamint egy független képviselő jelent meg a 29 tagú testületből.



Tápai Péter, a Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, törvénysértések sorozata történt. A városvezetés még a demokrácia látszatára sem ad - mondta, hozzátéve: újabb rendkívüli közgyűlés összehívását fogják kezdeményezni.



A politikus eseti bizottság megalakítását kezdeményezte annak érdekében, hogy kiderüljön, kik lehetnek érintettek még az ügyben, akik nem kerültek a hatóság látókörébe. A politikus szerint át kell tekinteni azt is, kik juthatnak kedvezményes parkrolóbérlethez.



A képviselő indítványozta, hívják vissza az önkormányzat többségi tulajdonában álló Szegedi Vízmű Zrt. igazgatósági elnöki posztjáról a korábbi címzetes főjegyzőt.



Szalay István egykori szocialista polgármester is megjelent a közgyűlés helyszínén, és azt mondta, hasonló esetekben mindig vállalta a vitát, Botka László polgármesternek is így kellett volna tennie.



A Gyulai Törvényszék másodfokon 1,35 és 2,5 millió forint pénzbüntetéssel sújtotta január 10-én az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat, a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetőit, a város egykori címzetes főjegyzőt, a korábbi alpolgármestert, valamint Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester kabinetfőnökét.



A törvényszék megállapította, hogy a vádlottak 2010 és 2012 között ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk vagy egyéb jogszabályi alapjuk nem volt. Olyanok is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal.



A 2008-ban és 2009-ben kiosztott bérletek ügyében indult eljárást elévülés miatt megszüntette a bíróság. E döntés ellen az ügyész és a védelem is fellebbezést jelentett be, a bűnösség megállapítását és súlyosabb büntetés kiszabását, illetve bűncselekmény hiányában történő felmentést kérve.