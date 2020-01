Járvány

Koronavírus - Tisztifőorvos: nincs tudomásunk magyarországi betegről

Az országos tisztifőorvos közlése szerint nincs tudomásuk magyarországi koronavírusos betegről. Müller Cecília egyúttal hangsúlyozta, hogy itt kicsi az esélye a járványnak.



A szakember az M1 aktuális csatornán vasárnap arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírusos megbetegedés tünetei hasonlóak az influenzához, és azért is nehéz az elkülönítése, mert Magyarországon éppen most influenzajárvány van. A koronavírus azonosítása laboratóriumi módszerekkel lehetséges, és ennek feltételei már megvannak Magyarországon - mondta Müller Cecília.



Hozzátette: influenzaszezonban előfordulnak koronavírusos megbetegedések, de ez most valami egészen új. A szakemberek vizsgálják a nemrég létrejött változatot, keresik az ellenszerét, kutatják terjedését. Továbbá működik a megerősített járványügyi figyelőrendszer.



Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta: figyelni kell az alapvető higiéniai szabályokra, javasolt a minél többszöri kézmosás és a "tüsszentési etikett" betartása.



Kérdésre válaszolva a szakember azt mondta: a vírus csak élő sejtekben szaporodik, így például a Kínából érkező csomagok teljesen veszélytelenek.