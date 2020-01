Közlekedés

Nincs két egyforma lépcsőfok a frissen felújított vasúti megállóban

2020.01.24

Tata-Tóvároskert megállóban



Tata-Tóvároskert megállóban tavaly szeptemberben javították a leromlott állapotú lépcsőt, de valójában csak rontottak a helyzeten - írják. Minden lépcsőfok különböző magasságúra és szélességűre sikerült, sőt, a méretek egy-egy fokon belül is változóak, amely teljes mértékben ellentmond nemcsak a józan észnek, hanem a jogszabályban rögzített lépcsőszerkesztési elveknek is. Nem elég, hogy az eredmény csúnya, de a vakok, gyengénlátók számára balesetveszélyt is hordoz, ráadásul az anyaghasználat annyira elhibázott, hogy várhatóan pár éven belül újra tönkre fog menni a szerkezet. Mindemellett érdemes még megemlékezni a 60 centis résen át megközelíthető, padra rátolt biciklitárolóról és az ötletszerűen kifestett épületről is.