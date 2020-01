Ellátás

Újabb kormányzati informatikai fejlesztés - ami értelmetlenül bonyolítja az életünket

Nem kis gond van az e-recepttel. Hiába hívták segítségül az informatikát, ha ennyire agyon van bonyolítja megint a végrehajtás. Hiába lehetne valami egyszerűbb, frappánsabb, ez a kormányzat nem bír normálisan megcsinálni egy informatikai fejlesztést sem. Ilyen, amikor dilettánsok nyúlnak informatikához. Hiába a fejlesztés, ha az egész nincs normálisan végiggondolva. 2020.01.23 13:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Januártól a 14 éven aluli gyermekek, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak kiváltása az úgynevezett e-térből csak úgy lehetséges, ha papír vénnyel, vagy az azt helyettesítő felírási igazolással, vagy ezek hiányában meghatalmazással érkezik valaki a patikába. Jelenleg azonban komoly fennakadások vannak országszerte, miután a gyógyszer-felírási igazolások kötelező alkalmazásának eltörlése a hónap eleje óta gyakran hozza megoldhatatlan helyzetekbe a gyógyszerészeket.



Az egyik ilyen a 14 éven aluliak és az ágyhoz kötött, receptjeiket önállóan kiváltani képtelen betegek ellátása, amihez, idén július 31-ig továbbra is egy úgynevezett felírási igazolást kell kiadnia az orvosoknak. Csakis ezzel, vagy ennek hiányában egy meghatalmazással vehetik át az orvosságokat a hozzátartozók, így például a kiskorúak szülei.



Az új szabályok értelmében a szükséges meghatalmazást is az E-térben kellene rögzíteniük a betegeknek: vagy úgy, hogy valaki maga lép be, és az önrendelkezés fül alatt ezt megteszi, vagy valamelyik a kormányablakban kér ehhez segítséget. Csakhogy az E-térben ez a lehetőség még nem működik, ráadásul a Népszava úgy tudja: noha az ehhez szükséges informatikai fejlesztés elkészült, de amíg a tárca nem készíti el a bevezetéséhez szükséges rendeletet, addig azt nem kapcsolhatják be a rendszer üzemeltetői. A lap szerint egyelőre a kormányablakokban sem tudják, mi a teendő, ott ugyanis szintén csupán az e-térben lenne mód a beállításokra.



A rendelkezésnek persze van egyéb hibája is, hiszen, ha valaki azért nem megy maga a patikába, mert ágyhoz kötött, vagy mozgásában korlátozott, akkor az nehezen juthat el a kormányablakig is, hogy ott fölhatalmazzon valakit.

Így járt Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök is. Facebook-posztjában írta, hogy az egyik gyereke megbetegedett, de a szabályváltozások miatt ő maga apaként nem válthatta ki a receptet, hanem haza kellett mennie. A gyereknek kellett felöltöznie, majd elmennie a gyógyszerekért.



Lánya jelenleg kezdődő tüdőgyulladással fekszik otthon, ezért megkérte édesapját, hogy váltsa ki a recepteket. Ehhez elküldte a személyijéről a fotót is. A Demokratikus Koalíció elnöke az antibiotikumot e-recepten keresztül akarta kiváltani, amihez a lánya lefotózta személyi igazolványát és TAJ-számát, amit aztán bemutatott egy patikában.



Amikor sorra került kiderült, hogy így "ez nem lehetséges". A DK-elnök hiába értetlenkedett, és hivatkozott arra, hogy a gyerek mégiscsak betegen otthon fekszik, a patikus szerinte megkövetelte, hogy személyesen vegye át a beteg. Végül Gyurcsány hazament, ami után „a beteg, lázas gyerek felöltözött és testvérével autóba ülve kapták meg a gyógyszert".

Jártunk már így, mégse tanult senki az esetből