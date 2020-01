Egészségügy

Infektológus: valószínűleg nehezen terjed emberről emberre az új koronavírus

2020.01.23 21:30 MTI

Valószínűleg egyelőre nehezen terjed emberről emberre a Kínában megjelent új típusú koronavírus - mondta Szlávik János infektológus az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



A szakértő kifejtette, a koronavírusnak - amely elsősorban állatokat fertőz - négy, emberre veszélyes fajtája van, ezek felső légúti megbetegedéseket, torokgyulladást, náthát okoznak.



Mivel a mostani megbetegedések mind a közép-kínai Vuhan tartományban jelentkeztek, arra lehet következtetni, hogy a vírus emberről emberre egyelőre nehezen terjed. A nem kínai megbetegedések hátterében az áll, hogy a vuhani betegek különböző országokba utaztak - mondta, hozzátéve, ezért volt jó döntés, hogy lezárták a fertőzött területet.



Megjegyezte, a mostani betegség - úgy tűnik - a fiatal gyermekeket megkíméli, hiszen a legfiatalabb fertőzött 15 éves; az eddigi halálos áldozatok idős, beteg emberek közül kerültek ki.



A vírus lappangási ideje 7-8 nap, ami éppen elég arra, hogy a betegek akár egy másik kontinensre is elutazzanak.



Az infektológus utalt arra, hogy a fertőzés egy másik változata, a távol-keleti koronavírus 2002-ben több mint nyolcezer embert betegített meg Kínában és Hongkongban, közülük mintegy nyolcszázan, tehát a fertőzöttek 10 százaléka meghalt.



A közel-keleti változat - amely a tevéről került át az emberre - jelenleg is fertőz például Szaúd-Arábiában és a környező országokban, ez összességében csak kétezer megbetegedést okozott, de a halálozási aránya már 25 százalék körül van.



A Kínában most felbukkant, új típusú koronavírusról egyelőre nem tudják, hogy melyik állatról került át az emberre, de vannak olyan kutatók, akik a kígyókat "gyanúsítják", ami érdekes lenne, hiszen általában emlősök, például denevérek játsszák a közvetítő szerepet - jegyezte meg a szakember.