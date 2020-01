Igazságügy

Győri gyerekgyilkosság - Varga Judit társadalmi egyeztetést indít

A miniszter azt írta: szerdán a kormany.hu honlapon mindenki számára elérhetővé tették a büntető törvénykönyvről szóló törvény, a büntetés-végrehajtási törvény és az egészségügyről szóló törvény javasolt módosításait. Bejelentette: társadalmi egyeztetést indít a jogalkotási folyamat átláthatóvá tétele érdekében.



A tervezetekhez kapcsolódó észrevételeket 2020. január 27-ig várják a velemeny@im.gov.hu címen.



Az egyeztetés eredményeként a tervezetek valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat - tette hozzá a miniszter.



A kormany.hu oldalon található közleményben emlékeztettek arra: a győri gyermekgyilkosságot és a közelmúlt közvéleményt megrázó eseményeit követően elrendelt vizsgálat eredménye alapján Varga Judit igazságügyi miniszter első és legfontosabb lépésként a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak szigorítását javasolta.



Azt írták: a cél az, hogy ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani olyan elítéltet, aki szándékosan más életére tört. Ennek érdekében az élet elleni szándékos bűncselekmények esetén - a tervezet értelmében - az elkövetők feltételes szabadságra bocsátása kizárt lenne.



Emellett a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos, személy elleni erőszakos bűncselekmények esetén a feltételes szabadságra bocsátás feltétele lesz a pártfogó felügyelet, valamint az áldozat, illetve a potenciális áldozat védelmét szolgáló magatartási szabály elrendelése, és ezek ellenőrzése technikai eszközök alkalmazásával.



Az igazságügyi tárca javasolja annak bevezetését is, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének elbírálására irányuló döntési eljárás során a javaslatban meghatározott esetekben be kell szerezni a mentális állapotra vonatkozó szakorvosi és pszichológusi véleményt, valamint az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatban a gyámhatóság véleményét is.



A törvényjavaslatot az Országgyűlés várhatóan már a tavaszi ülésszakán megtárgyalja.



A győri kettős gyilkosságot elkövető férfi korábban, 2016 májusában Szombathelyen kalapáccsal és papírvágó szikével életveszélyes sérüléseket okozott a feleségének, ezért emberölés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt 2017 decemberében öt év fegyházra ítélték. 2019. szeptember 11-én pártfogó felügyelet elrendelése mellett feltételesen szabadlábra helyezték. Negyedévvel később a 25 éves férfi megölte 10 éves fiát és 13 éves nevelt lányát, majd öngyilkosságot követett el. A lakásban tartózkodott a harmadik testvér, egy hatéves kislány is.