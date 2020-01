Jog

A nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes vizsgálja az oktatási szegregáció miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatos gyöngyöspatai eseményeket - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdán az MTI-vel.



A közleményben felidézték: a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosa tárta fel 2011-ben a roma nemzetiségű tanulók jogellenes elkülönítését a gyöngyöspatai iskolában, erre a vizsgálatra nagymértékben támaszkodtak a bíróságok is.



Szalayné Sándor Erzsébet közölte: az elmúlt napokban aggodalommal követte a gyöngyöspatai eseményeket, a nevelési-oktatási szegregáció miatt megítélt kártérítésekkel kapcsolatban felerősödött vitákat, a halmozódó társadalmi feszültséget. Meggyőződése szerint a kialakult helyzet akaratlanul is erősítheti a többségi társadalom romaellenes sztereotípiáit és elősegítheti az indulatok felerősödését.



Hozzátette, álláspontja megegyezik a több évtizedes ombudsmani gyakorlat tapasztalataival: a különböző származású és társadalmi helyzetű gyermekek integrált oktatása mind egyéni, mind társadalmi tekintetben az egyetlen valódi és tartós eredményre vezető nevelési-oktatási módszer.



Szalayné Sándor Erzsébet közölte: mindezek miatt kötelességének tekinti, hogy kiemelt figyelemmel kísérje és részleteiben is megvizsgálja a gyöngyöspatai eseményeket, s a közeljövőben elvi állásfoglalást ad ki.