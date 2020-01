Holokauszt

Varga Judit: a kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben

A kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter kedden az MTI-nek nyilatkozva.



Varga Judit az Európai Zsidó Szövetség meghívására kedden részt vett az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborok felszabadításának 75. évfordulóján rendezett megemlékezésen, ahol a magyar delegációt vezetve koszorút helyezett el az áldozatok falánál.



Az igazságügyi miniszter hétfőn felszólalt a krakkói szimpóziumon is, amelyen részt vett Jan Jambon korábbi belga szövetségi belügyminiszter és Antonio Tajani, az Európai Parlament volt elnöke is.



A miniszter beszédében kiemelte, hogy a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben. Emellett beszámolt számos intézkedésről, többek között arról, hogy a kormány a büntető törvénykönyvbe iktatta a holokauszttagadást, bevezette a holokauszt áldozatainak emléknapját és sikerrel rendezte meg az Európai Maccabi Játékokat.



Úgy fogalmazott: "fontos eredményünk, hogy Magyarország a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) 2015-2016-os elnöksége idején elérte, hogy az Európai Unió új adatvédelmi rendelete ne korlátozza a holokauszttal kapcsolatos levéltári forrásokhoz való hozzáférést."



Hozzátette: "Magyarországon mindenkinek a származását és a vallását tiszteletben tartjuk".



Varga Judit kitért arra is: "Magyarországon él Európa második legnagyobb zsidó közössége békében és biztonságban, sőt nagyobb békében és biztonságban, mint Európában bárhol."